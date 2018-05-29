В Петербурге полицейский не узнал Бориса Гребенщикова после концерта

Забавный инцидент произошел в Санкт-Петербурге на уличном концерте Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум". Молодой полицейский не узнал музыканта после выступления.

Музыканты исполнили несколько песен в поддержку своего нового альбома "Время N" у площади Островского. После этого Гребенщиков решил поблагодарить одного из сотрудников МВД за поддержание порядка.

Общение стажера-полицейского с музыкантом свидетели выложили в интернет. В коротком видеоролике видно, как мужчина в синем жилете с надписью "полиция" на груди спрашивает Гребенщикова: "Что за группа была?" И получает в ответ невозмутимое "Аквариум".

Напомним, в тот же день, 26 мая, Борис Гребенщиков выступил перед гостями и участниками Петербургского международного экономического форума.