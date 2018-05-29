Российская авиакомпания объявила о начале полетов из Сургута в Минск

Авиакомпания Utair вводит в июне новые прямые рейсы из Сургута. В числе прочих пунктов назначения заявлен и Минск.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в столицу союзного государства лайнеры начнут летать с 9 июня. Рейсы будут выполняться по субботам.

Так же этим летом из Югры можно будет раз в неделю улететь в Грозный (с 4 июня по понедельникам) и в Ереван (с 14 июня по четвергам).

Напомним, в конце апреля авиакомпания "Белавия" открыла сразу два прямых регулярных авиарейса: Минск-Казань и Минск-Ростов-на-Дону.