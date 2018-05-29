Во вторник президент продолжил заниматься региональной политикой. Владимир Путин назначил врио глав двух регионов - Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, - их прежние руководители уже перешли на работу в федеральное правительство.

28 мая главы Магаданской области и Якутии Владимир Печеный и Егор Борисов покинули свои посты по собственному желанию. В понедельник Владимир Путин назначил врио магаданского губернатора мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, а врио главы Якутии - мэра Якутска Айсена Николаева.

В связи с досрочным прекращением полномочий тюменского губернатора Владимира Якушева глава государства назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором. Путин встретился с Моором и лично сообщил о своем решении. Напомним, что Якушев ранее был назначен министром строительства и ЖКХ.

Александр Моор и Дмитрий Артюхов - представители нового поколения управленцев

"Конечно, неожиданно было, - признался ТАСС Моор. - Что касается задач, то могу говорить только про оперативные задачи до того, как произойдут выборы, и жители Тюменской области выберут губернатора". Моор собирается продолжить реализацию проектов, которые были запланированы и запущены при Якушеве. "Оперативные задачи - это, конечно, сохранить управляемость, преемственность... обеспечить реализацию всех проектов, которые были задуманы и начаты Владимиром Владимировичем Якушевым", - пояснил он. Моор также сообщил, что врио главы Тюмени будет назначен 31 мая на заседании городской Думы.

Александр Моор занимал должность главы администрации города Тюмени. Родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. До июля 2001 года работал в банковской сфере, затем занимал должность замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. С 2003 года по июнь 2005 года был гендиректором ОАО "Тюменский ЦУМ". С конца декабря 2005 года стал замгубернатора Тюменской области, с февраля 2011 года - первый замглавы администрации Тюмени. В конце февраля 2011 года стал главой администрации города.

Президент досрочно прекратил полномочия главы Ямало-Ненецкого автономного округа и назначил Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором. И с Артюховым Путин тоже встретился и сообщил о своем решении лично. Артюхов, если будет избран, станет самым молодым главой региона - ему 30 лет.

Напомним, что занимавший пост губернатора ЯНАО Дмитрий Кобылкин был назначен главой минприроды.

"Благодарен главе государства за оказанное мне высокое доверие. Сделаю все возможное для того, чтобы в полной мере его оправдать. Я вырос на Ямале, это мой дом. Все запланированное будет реализовано... Приложу все силы для того, чтобы и впредь вести регион только вперед и оправдать ожидания земляков", - передала пресс-служба правительства ЯНАО слова Артюхова. По его мнению, опыт работы в команде Кобылкина "невозможно переоценить".

Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Начинал трудовой путь в инвестиционных и банковских организациях. С 2010 года работал в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2014 года - помощник губернатора, в январе 2016 года был назначен замглавы региона по экономике.

"Дмитрий Андреевич Артюхов - профессиональный, надежный человек, знающий округ, понимающий перспективы развития арктического региона. Он представляет новую формацию управленцев - прекрасно образованных, имеющих результативный опыт практической работы на самых сложных участках госуправления. Именно он "поднял" Северный широтный ход", - заявил ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который ранее возглавлял Ямал. Он отметил, что пост губернатора - это "серьезное испытание, нужно будет включаться сразу, не упускать ничего". "Уверен, Артюхов справится. И земляки его поддержат, потому что он будет работать для них, для региона", - добавил Кобылкин.

Выборы глав этих двух регионов должны пройти в единый день голосования, 9 сентября.