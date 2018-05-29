Росавиации поручено не допустить сбоя перевозок пассажиров "Саратовских авиалиний"

Другие авиакомпании начнут летать по маршрутам авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая останавливает полеты 30 мая.

Росавиация ведет переговоры с авиаперевозчиками и скоро будут определены ответственные за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах (откуда уйдет авиакомпания "Саратовские авиалинии"), сообщили в Минтрансе.

Что касается возврата билетов, то будет проведена оценка финансовых возможностей "Саратовских авиалиний" по возврату денег пассажирам (которые сами откажутся от перевозки по ранее купленным билетам) и по выплатам заработной платы персоналу авиакомпании. Не исключено, что для перевозки пассажиров будут использованы зарезервированные средства внебюджетных источников.

Росавиации поручено открыть "горячую линию" для ответов на обращения пассажиров и оперативного решения вопросов их перевозки.

Росавиация 25 апреля ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний" сроком до 30 мая 2018 года. Других решений агентство не принимало и перевозчик принял объявил об остановке полетов. Как именно и когда будут возвращать деньги за билеты, авиакомпания намерена уведомлять на своем официальном сайте.

Росавиация и Ространснадзор провели внеплановую проверку перевозчика после того, как борт авиакомпании разбился под Домодедово в феврале буквально на взлете. Причиной крушения стала ошибка экипажа.