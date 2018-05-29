Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов

В апреле цены производителей автомобильного бензина в России выросли сразу на 13%. Для сравнения, в марте рост составил 3,6%, а в первые два месяца текущего года, напротив, наблюдалось снижение - на 2,8% и 10,3% в феврале и январе соответственно. Такие данные приводит Росстат.

Подорожание бензина зафиксировано в 15 российских регионах, в том числе в Иркутской и Оренбургской областях. В республике Саха и Сахалинской области цены сохранились на уровне марта 2018 года. В Тюменской области отмечено его удешевление на 3,5%.

Потребительские цены на бензин в апреле, как и в прошлом году, в среднем по стране превышали цены производителей в 2 раза. В прошлом месяце они выросли на 1% после нулевого роста в марте. Бензин на заправках подорожал в 75 субъектах России: из них в Крыму зафиксирован скачок на 2,4%, а в Коми - на 2,3%. В Москве потребительские цены на автомобильное топливо за прошедший месяц выросли на 1,3%, в Санкт-Петербурге - на 1,4%.

Снижение цен на бензин наблюдалось на Сахалине - на 0,7%, в Забайкальском крае - на 0,6%, Магаданской области - на 0,3%.

Ранее в ФАС объяснили рост цен на топливо в 2018 году. Основными причинами в ведомстве назвали рост налогов и мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов нефтеперегонных заводов, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах.