Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита"

Новый главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак заявил, что ему необходимо будет приступить к работе уже в ближайшее время. Слова специалиста приводит официальный сайт клуба.

По мнению Семака, в "Зените" есть вопросы, требующие решения. Но прежде всего бывший полузащитник питерцев отметил, что он счастлив вернуться в город, ставший для него и его семьи родным.

"Сегодня я очень рад", - не скрывал эмоций Семак. "Хочу поблагодарить "Уфу", которая предоставила мне шанс. Мы с семьей рады вернуться в город, ставший для нас родным. Понимаю, насколько непросто будет в "Зените". Нас ждет много работы".

Напомним, что контракт с Семаком подписан на два сезона с возможностью продления еще на один год.