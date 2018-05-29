Швейцарские бизнесмены инвестируют в Беларусь 35 млн евро

Легко находить общий язык президенту Беларуси с владельцем группы компаний Stadler ("Штадлер") Петером Шпулером, если помнить о том, что именно благодаря его предприимчивости и оптимизму в республике стремительно развивается инновационное перспективное предприятие. За сравнительно короткий срок в стране выпущено свыше двадцати железнодорожных составов, в том числе, и двухэтажных поездов, скоростных трамваев и другой транспортной инфраструктуры.

Перспективы развития совместного производства и были обсуждены на встрече Александра Лукашенко с Петером Шпулером, передает пресс-служба главы государства. Напомнив, с какой легкостью его гость дал в свое время согласие на деловой бизнес-проект в стране, президент высоко оценил результаты уже проделанной совместной работы и заинтересованно встретил новые идеи неукротимого европейского партнера. "Для меня это очень интересно, хотел бы из первых уст услышать предложения о развитии вашего присутствия в нашей стране", - признался глава государства.

В свою очередь и Петер Шпулер доволен "позитивными изменениями", которые произошли за эти годы. "Мы получили несколько очень хороших заказов на двухэтажные поезда, в том числе для "Аэроэкспресса" в Москве. Кроме того, поставляем экспрессы в Азербайджан и Грузию. Сейчас готовим к отправке заказ на трамваи для Санкт-Петербурга", - рассказал он. Продукция предприятия отгружалась и в Польшу, в Швейцарию.

А с этого года Stadler готов дополнительно инвестировать в развитие производства в Беларуси около 35 млн евро. По словам Шпулера, в первую очередь назрела необходимость создать производство преобразователей для трамваев и поездов, которые будут, в том числе, экспортироваться в страны Западной Европы. Будет расширено и существующее производство вагонных кузовов до 300 единиц. "В общей сложности два этих проекта потребуют около 25 млн евро. И на следующем этапе мы хотим расширить производство этих вагонных кузовов до 450 штук в год. В это расширение будет инвестировано от 10 до 12 млн", - пояснил перспективы роста владелец группы швейцарских компаний.

Он подчеркнул, что его коллеги довольны высоким уровнем квалификации белорусских специалистов. "Могу только посоветовать всем западным потенциальным инвесторам использовать это преимущество", - отметил он. И напомнил, что его компания практически с нуля построила предприятие в Беларуси, поставила на него ведущие западные технологии. А главное, "за относительно короткое время мы в состоянии конкурировать с другими нашими площадками по всему миру", - с гордостью признался бизнесмен.

В качестве примера он сообщил, что недавно был выигран тендер на поставку трамваев в Боливию для города Кочабамба, и вся партия будет произведена на предприятии в Фаниполе в 24 километрах от Минска. "У нас уже были заказы из России, Западной Европы, но в Латинскую Америку мы пока еще ничего не поставляли", - заметил Петер Шпулер.

Как известно, швейцарская компания Stadler Rail Group более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. В ее состав входят филиалы, расположенные в Швейцарии, Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Беларуси, а также пусконаладочные центры в Швейцарии, Алжире, Италии, Австрии, Венгрии и Нидерландах.