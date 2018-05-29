Новости

СК возбудил дело по факту убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018
В московские школы запретят проносить опасные предметы 29.05.2018
Николай Валуев оценил не только белорусские сыры и мед с пасеки 29.05.2018
Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов 29.05.2018
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко 29.05.2018
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 29.05.2018
В Петербурге открылся Музей оловянного солдатика 29.05.2018
Ростовчанин осужден за вывод за рубеж более 2 миллиардов рублей 29.05.2018
Пожар в петербургском торговом центре локализован 29.05.2018
В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив 29.05.2018
Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 29.05.2018
Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний 29.05.2018
Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита" 29.05.2018
В центре Петербурга загорелся торговый центр 29.05.2018
ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже 29.05.2018
Белорусы построят в Калуге еще одну школу 29.05.2018
МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму 29.05.2018
В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание 29.05.2018
В Эрмитаж пропустят по селфи 29.05.2018
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 29.05.2018
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 29.05.2018
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 29.05.2018
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 29.05.2018
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 29.05.2018
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР 29.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 23:28
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства в Киеве Аркадия Бабченко

По факту убийства в украинской столице журналиста Аркадия Бабченко СК РФ возбудил уголовное дело. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве", - цитирует ТАСС официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Убийство журналиста прокомментировал российский МИД: "Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию​​​. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", - говорится в опубликованном на Facebook сообщении Министерства иностранных дел РФ. МИД также напомнил, что уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников: "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима".

По сообщению РИА Новости, к своему украинскому коллеге намерена обратиться уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова: "В первую очередь я хотела бы выразить соболезнования по поводу гибели российского журналиста Аркадия Бабченко​​​. Со своей стороны я, конечно, обращусь к своей коллеге, уполномоченному Верховной рады Денисовой, с просьбой взять под контроль расследование, с тем чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо".

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призвал власти Украины немедленно и обстоятельно расследовать обстоятельства гибели журналиста: "Я в ужасе от сообщений о том, что хорошо известный российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен у себя дома в Киеве​​​. Я призываю украинские власти провести немедленное и полное расследование. Мои мысли с семьей журналиста", - написал Дезир в Twitter.

Аркадий Бабченко погиб сегодня в Киеве. Журналисту несколько раз выстрелили в спину, он скончался в скорой по дороге в больницу.

Справка

Аркадий Бабченко - российский писатель и журналист. Сотрудничал с "Московским Комсомольцем" и "Новой Газетой", несколькими российскими телеканалами.

В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам в России. В декабре 2016 года масштабный негативный резонанс вызвали публичные высказывания Бабченко о том, что погибшие в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления.

В феврале 2017 года Бабченко вместе с супругой и дочерью уехал из России в Чехию. Затем проживал в Израиле, а с августа 2017 года - на Украине. В последнее время российская пресса и общественность о Бабченко не вспоминали. На Украине он вел программу "Prime: Бабченко" на крымско-татарском канале ATR.

Главное сегодня

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин