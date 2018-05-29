По факту убийства в украинской столице журналиста Аркадия Бабченко СК РФ возбудил уголовное дело. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве", - цитирует ТАСС официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Убийство журналиста прокомментировал российский МИД: "Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию​​​. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", - говорится в опубликованном на Facebook сообщении Министерства иностранных дел РФ. МИД также напомнил, что уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников: "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима".

По сообщению РИА Новости, к своему украинскому коллеге намерена обратиться уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова: "В первую очередь я хотела бы выразить соболезнования по поводу гибели российского журналиста Аркадия Бабченко​​​. Со своей стороны я, конечно, обращусь к своей коллеге, уполномоченному Верховной рады Денисовой, с просьбой взять под контроль расследование, с тем чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призвал власти Украины немедленно и обстоятельно расследовать обстоятельства гибели журналиста: "Я в ужасе от сообщений о том, что хорошо известный российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен у себя дома в Киеве​​​. Я призываю украинские власти провести немедленное и полное расследование. Мои мысли с семьей журналиста", - написал Дезир в Twitter.

Аркадий Бабченко погиб сегодня в Киеве. Журналисту несколько раз выстрелили в спину, он скончался в скорой по дороге в больницу.

Справка

Аркадий Бабченко - российский писатель и журналист. Сотрудничал с "Московским Комсомольцем" и "Новой Газетой", несколькими российскими телеканалами.

В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам в России. В декабре 2016 года масштабный негативный резонанс вызвали публичные высказывания Бабченко о том, что погибшие в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления.

В феврале 2017 года Бабченко вместе с супругой и дочерью уехал из России в Чехию. Затем проживал в Израиле, а с августа 2017 года - на Украине. В последнее время российская пресса и общественность о Бабченко не вспоминали. На Украине он вел программу "Prime: Бабченко" на крымско-татарском канале ATR.