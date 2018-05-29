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29.05.2018 00:15
Рубрика: В мире

США решили воздержаться от введения новых санкций в отношении КНДР

Текст: Александр Ленин

Вашингтон не станет вводить новые ограничительные меры в отношении Пхеньяна до проведения переговоров президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Ранее некоторые СМИ написали, что Белый дом 29 мая может объявить о новых рестрикциях в отношении Пхеньяна. В этом случае под ограничительные меры попадет около 30 объектов, включая российские и китайские компании.

В настоящее время стороны продолжают подготовку к саммиту на высшем уровне, который должен пройти в Сингапуре 12 июня. Американские и северокорейские дипломаты приступили к обсуждению деталей предстоящего мероприятия.

На прошлой неделе Трамп неожиданно заявил об отмене встречи, объяснив свое решение недружественным характером риторики Ким Чен Ына. Однако вскоре после этого глава США поменял свою точку зрения и отыграл назад.

Интересно, что определенную роль в контактах между американской и северокорейской сторонами играет Сеул. Не исключено, что президент РК Мун Чжэ Ин составит компанию Трампу и Ким Чен Ыну за столом переговоров.

Косвенным признакам того, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится, является возросшая активность премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава правительства Страны восходящего солнца провел телефонные переговоры с хозяином Белого дома, в ходе которых первые лица США и Японии договорились о личной встрече до общения Трампа с Ким Чен Ыном.

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Абэ может посетить Соединенные Штаты 6 - 7 июня по пути в Канаду, куда он отправится на саммит G7. Он намерен просить американского президента в ходе контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном учесть японские интересы. Речь, в частности, идет о так называемый проблеме похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. Премьер Японии 28 мая принял в своей резиденции их родственников и пообещал донести до Трампа пожелания этих семей.

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