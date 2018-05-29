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29.05.2018 18:49
Рубрика: ПДД

Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией

Текст: Нина Егоршева
Старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов. Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС Старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов. Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов. Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Сбербанк с 1 декабря планирует начать выдавать водительские удостоверения с микрочипом. В нем будут содержаться биометрические данные, фотография, электронная подпись и изображение отпечатков пальцев автовладельца. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов.

Фото: Depositphotos.com
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Он пояснил, что это пилотный проект, который банк ведет вместе с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По словам Попова, первые удостоверения планируется начать выдавать уже в декабре, но, возможно, дата будет сдвинута на более ранний срок, передает ТАСС.

#водительские права