Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией

Сбербанк с 1 декабря планирует начать выдавать водительские удостоверения с микрочипом. В нем будут содержаться биометрические данные, фотография, электронная подпись и изображение отпечатков пальцев автовладельца. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов.

Он пояснил, что это пилотный проект, который банк ведет вместе с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По словам Попова, первые удостоверения планируется начать выдавать уже в декабре, но, возможно, дата будет сдвинута на более ранний срок, передает ТАСС.