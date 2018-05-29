В РФ отзывают 132 тысячи автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid

"Фольксваген Групп Русс" отзывает в России свыше 132 тысяч автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Об этом сообщает Росстандарт.

Речь идет об машинах, реализованных с 2016 по 2018 годы.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможно вложенная в бортовой инструмент буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом. В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке", - отмечается в сообщении. Всем владельцам транспортных средств буксирную проушину заменят бесплатно.

Обладатели автомобилей могут сами проверить, попадает ли их машина под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.