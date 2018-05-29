Видео: В игре с "Вегасом" шайба угодила Овечкину в лицо

"Вашингтон" минувшей ночью проиграл "Вегасу" в первом матче финала Кубка Стэнли. Во время матча произошел неприятный эпизод: шайба попала в лицо капитану "столичных" Александру Овечкину.

Это произошло в первом периоде при счете 1:0 в пользу "Вегаса". Александр в этот момент находился на скамейке запасных и стоя наблюдал за ходом игры. Именно в этот момент ему в лицо и попала шайба, угодив в незащищенную часть. Овечкин лишь поморщился и, как ни в чем не бывало, продолжил смотреть за игрой, ожидая возможности выйти на лед.

Встреча завершилась победой "Вегаса" со счетом 6:4. Вторая игра серии состоится в ночь на 31 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.