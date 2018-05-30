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30.05.2018 15:45
Рубрика: Культура

Найден обработанный черноногими аммонит возрастом 66 млн лет

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Saskatchewan Фото: University of Saskatchewan
Фото: University of Saskatchewan

В Канаде при раскопках в рамках полевой школы студентка Университета Саскачевана обнаружила окаменелые останки аммонита, возраст которого составляет 66 миллионов лет.

Фото: Pompeii Archaeological Park / Italian Culture Ministry
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Примерно в пяти километрах от города Саскатун студентка Лорен Руни на глубине около 30 см обнаружила окаменелые останки аммонита - представителя вымершего вида древнейших моллюсков. Свое название эти головоногие получили в честь древнеегипетского божества Амона. Его изображали с закрученными рогами, на которые был похож панцирь аммонитов.

Анализ показал, что возраст находки составляет около 66 миллионов лет. Однако это не единственное открытие. На окаменелости найдены следы обработки возрастом 800 лет. Вероятно, из нее пытались вырезать фигурку бизона. Ученые предполагают, что это сделали черноногие - одно из племен индейцев сиу.

Для них аммониты имели сакральное значение. Окаменелости использовали в ритуальных целях, например, перед охотой на бизонов. Кроме того, их использовали для лечения ран и болезней.

К слову, год назад на этом же археологическом участке был найден нож возрастом 4200 лет.

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