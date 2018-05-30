Единственная хорошая новость в этой темной истории с мнимым убийством журналиста украинского телевидения Аркадия Бабченко - то, что тот оказался жив. А все покушение на него было фейком, придуманным спецслужбами Незалежной.

О том, что Бабченко осознанно принимал участие в этом дурно пахнущем спектакле, с гордостью сообщил он сам на пресс-конференции. При этом как минимум одураченными выглядели все - от премьера Украины Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Павла Климкина, с пеной у рта обвинявших Россию в гибели украинского патриота Бабченко, до главы Европарламента и лидеров иностранных государств, выражавших искреннее сочувствие родственникам журналиста и требовавших от Киева найти преступников. Даже свою супругу ушлый Бабченко одурачил, да так искусно, что та два дня его оплакивала вместе с друзьями и коллегами. Теперь выясняется: все это Бабченко сделал ради того, чтобы подыграть Службе безопасности Украины.

О том, что журналист строил карьеру на ненависти к России, а с 2017 года осел в Киеве на местном канале русофобской направленности, было хорошо известно. Тем не менее он не отказывался от российского гражданства, хотя с удовольствием поливал родину грязью. И все же его смерть вызвала негодование и сочувствие в России. О трагедии сообщила супруга Бабченко, позже эту информацию подтвердили правоохранительные органы Украины. По официальной версии, которую приводили многие мировые СМИ, журналисту стреляли в спину, когда тот открыл дверь квартиры. Правда, в этой информации с самого начала возникали странные нестыковки, вызванные нелогичными обстоятельствами покушения. Но все же выявлявшие один за другим эти огрехи СМИ предполагали, что в дальнейшем при расследовании все встанет на свои места и детали убийства будут прояснены. Но оказалось, что Служба безопасности Украины водила всех за нос - от премьера и депутатов Верховной рады до европейских политиков. И теперь единственный вопрос, который возникает после просмотра этого фарса, кому и зачем это было нужно?

В том, что подзабытому на родине Бабченко хотелось свою "минуту славы", ради чего он бессовестно подставил коллег по журналистскому цеху и даже родных, сомневаться не приходится.

Бабченко хотелось свою "минуту славы", ради чего он бессовестно подставил коллег по журналистскому цеху и даже родных

Как не приходится сомневаться и в том, что журналист с удовольствием откликнулся на предложение СБУ подыграть им, чтобы очернить Россию. Правда, при этом Бабченко попутно выставил в комичном свете все высшее руководство украинского государства, которое всерьез использовало его мнимую смерть для обвинений в адрес Москвы. А теперь вынуждено "молчать в тряпочку", потому что, как оказалось, что вся их старательно исполненная политическая трескотня представляла часть игры СБУ, где и премьер Украины, и потенциальный кандидат в президенты Юлия Тимошенко, и депутат Рады Антон Геращенко были тряпичными куклами в балагане местных спецслужб. Не до конца понятно, какую роль в этом фарсе играл президент Украины Петр Порошенко. Это сегодня обращает на себя внимание тот факт, что глава государства ни разу не выразил своего отношения к мнимой гибели Бабченко, предоставив другим высказываться на эту тему. Но была ли это продуманная стратегия или Порошенко после покушения просто не посчитал нужным что-либо комментировать - мало ли на Украине гибнет журналистов, осталось за кадром. Но теперь президент Незалежной стремится представить себя главным бенефициаром этого сомнительного розыгрыша - утверждает, что все знал, хвалит Службу безопасности Украины за прозорливость и приказывает приставить круглосуточную охрану к Бабченко и его семье. Правда, теперь непонятно, для чего.

Безусловно, Бабченко прославился. Но только слава эта "кислотная" - став участником беспринципной провокации, Бабченко обманул не только якобы охотившихся за ним убийц. Ведь теперь, когда с той же Украины будут приходить известия о гибели журналистов, многие в России задумаются, не очередная ли это инсценировка? Но возможно, в создании такой атмосферы недоверия и состояла одна из потенциальных целей операции по воскрешению Бабченко. Что касается проникновенных рассказов главы СБУ о неком убийце, от которого россиянина спасали украинские спецслужбы, то от этой истории за версту несет простодушной инсценировкой. Оказывается, организатор покушения на Бабченко задумал убить еще 30 человек на Украине, собирался нелегально закупать боеприпасы и оружие и, судя по масштабу фантазий главы СБУ, готовил вооруженный переворот на Украине. В целом же эти россказни как две капли воды напоминали обвинения, которые ранее Служба безопасности Украины предъявляла депутату Рады Надежде Савченко. Правда, в этой истории, объясняют эксперты, остается не ясным, кого СБУ назначит организатором убийства Бабченко, поскольку исполнитель якобы готовившегося преступления сотрудничает со следствием. Но очевидно, что это будет человек, который должен, по мнению Киева, олицетворять пугающую "руку Москвы".

Бросается в глаза, что чудесное воскрешение журналиста, уже успевшего за время пребывания на украинской земле побывать на позициях карательных националистических батальонов в зоне АТО, по своей внутренней драматургии напоминает удивительное "выздоровление" агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери после якобы совершенного на них покушения в Солсбери. Тогда Лондон так же, как сейчас Украина, во всем винил Россию задолго до завершения официального расследования.

Премьер Украины, Юлия Тимошенко, и депутат Рады Антон Геращенко были тряпичными куклами в балагане местных спецслужб

"Логика действий прослеживается, и она одна и та же, что и в деле Скрипалей - всеми правдами и неправдами опорочить Россию", - прокомментировал украинский спектакль, отвечая на вопрос ТАСС, председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. "То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Жаль, что в других случаях (гибели на Украине журналистов. - От ред.) маскарада не получилось. То, что в эту историю был заложен пропагандистский эффект, - очевидно", - отозвалась на появление живого и здорового журналиста официальный представитель МИД России Мария Захарова.

У Льва Толстого есть небольшая басня. Всего 56 слов. Называется "Лгун". Приведу ее полностью. Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: - Помогите, волк! Волк! Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два, и три раза, случилось - и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: - Сюда, сюда скорей, волк! Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, - не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо. Не правда ли, знакомая, совсем не детская история...

Досье "РГ"

Инсценировки убийств широко практикуются в криминальном мире. Громкие убийства известных политиков или общественных деятелей нередко сопровождаются домыслами о том, что преступление было инсценировано, а сам погибший жив-здоров. Но подтверждаются такие истории крайне редко, прежде всего потому, что главное действующее лицо обычно инсценирует свою смерть, с тем чтобы потом исчезнуть или уйти от преследования. Публичное признание спецслужбы в инсценировке убийства с политическим подтекстом, как в случае с Аркадием Бабченко, - явление нечастое.

Идею постановки в СБУ, вероятно, позаимствовали из криминальной практики, где такая методика хорошо известна. Декларируемый сценарий истории с Бабченко словно под копирку повторяет инцидент двухлетней давности в Запорожье. Местная полиция узнала о том, что некое лицо подыскивает исполнителя для устранения конкурента-бизнесмена. По данным СМИ, правоохранители решили инсценировать громкое убийство, с тем чтобы выйти на заказчика. Сначала в местной прессе появились сообщения о взрыве автомобиля BMW X5 и гибели находившегося в нем предпринимателя. А на следующий день выяснилось, что никакого убийства не было.

Так профессионалы не работают

Следственный комитет России не будет комментировать информацию о том, что журналист Аркадий Бабченко жив, сказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве. Там оперативно возбудили уголовное дело, когда стало известно, что в соседней стране погиб гражданин нашей страны, и вот теперь это дело, вероятно, закроют, так как выстрелов не было, а был лишь спектакль.

На фоне ожившего Бабченко сотрудники Службы безопасности Украины объявили, что задержали подозреваемого в подготовке его убийства в результате спецоперации где-то в Киеве. Кто он, не говорят, и похож ли он на распространенный фоторобот, не ясно. По сообщению украинской спецслужбы, на организацию покушения было выделено 40 тысяч долларов.

Причастные к инсценировке украинские профессионалы многозначительно молчали, а Бабченко за них рассказал, что о подготовке убийства этим профессионалам стало известно два месяца назад, а ему самому об этом рассказали месяц назад. А еще Бабченко объяснил, что у заказчиков убийства была фотография из его паспорта, а добыть этот редкий снимок "могли только спецслужбы". Хотя данные и ксерокопии своего паспорта россияне где только не предъявляют - от поликлиники до салонов сотовой связи.

Со слов руководителя украинского СБУ, организатором оказался таинственный гражданин Украины, которого завербовали, а исполнителю - тоже гражданину Украины, пообещали 30 тысяч долларов. Половину заплатили первым траншем. И 10 тысяч долларов получил посредник.

Специалисты уголовного розыска сказали корреспонденту "РГ", что все, что они увидели, меньше всего похоже на оперативную разработку. Инсценировка убийства - сложная операция правоохранительных органов. Правила и порядок подобной инсценировки разрабатывают профессионалы в соответствии с законом об оперативно-разыскной деятельности. Используют инсценировки нападения достаточно часто, когда становится известно, что кто-то кого-то хочет убить. Но показательные пресс-конференции после подобных операций профессиональные оперативники не проводят. А максимум , что покажут - момент задержания заказчика убийства, когда ему оперативники показывают фото якобы погибшего с лужей кетчупа. Снимается эта сцена исключительно для сбора доказательной базы и показа судьям. Пресс-конференций и массовых выходов под камеры с ожившей жертвой профессионалы не проводят - у них другая профессия.

Другие эксперты также согласились с тем, что из подобных операций никогда не устраивается шумное шоу. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", полковник запаса КГБ Сергей Гончаров в беседе с корреспондентом "РГ" обратил внимание, что спецслужбы Украины по их заявлениям 2 месяца готовились к этой спецоперации.

"Мне вот непонятно, к чему они там готовились, - говорит он. - Я не вижу в этой якобы спланированной и подготовленной операции грамотную работу спецслужб. После того как его "убили", даже в ООН это обсуждали, а оказывается, все это время он был жив. И сразу пошли вопли о виновности России. Это не спецоперация, а очередная провокация, направленная на попытки очернить нашу страну. Подобного рода операции с инсценировкой убийства спецслужбы различных стран иногда проводят. Но они готовятся совершенно иначе. И обычно все происходит максимально тихо, без привлечения лишнего внимания. Здесь же все было ровно наоборот. Случившееся можно воспринимать как полнейший анахронизм. Сейчас так не работают нигде, кроме Украины".

Подготовили Наталья Козлова, Иван Петров