Минпромторг готовит изменения в Налоговый кодекс РФ, которые должны снизить уровень налогообложения для сделок купли-продажи подержанных автомобилей через дилеров.

Сегодня, пояснил "РГ" автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, только 10-15 процентов машин с пробегом продается через салоны. 80 процентов уходит через дикий рынок, объявления в интернете, продажу через знакомых. Еще процентов пять - через салоны, занимающиеся непосредственно продажей подержанных авто. Виной всему - двойное налогообложение.

"Перепродавая машину, дилер платит налог на добавленную стоимость (НДС) с полной стоимости авто, хотя владелец при покупке новой машины уже платил его, - поясняет представитель Национальной технологической инициативы "Автонет" Ярослав Федосеев. - Все затраты закладываются в стоимость авто". Но люди не готовы переплачивать, поэтому идут на дикий рынок, добавляет Игорь Моржаретто.

Участники рынка давно предлагали снять двойное налогообложение. И теперь стало известно, что поправки в Налоговый кодекс могут быть приняты уже в ноябре этого года. Как считает Федосеев, приобретать подержанные авто через дилеров более надежно. Принимая машину в трейд-ин, мастера салона проводят ее осмотр и диагностику. Откровенное "барахло", замазанное умельцами из ближайшего гаража, не возьмут.

"Если закон будет принят, российские автолюбители получат гарантию справедливой оценки авто, - добавляет Федосеев, - удобную и безопасную сделку. Инициатива минпромторга обеспечит прозрачность цены на автомобиль".

При этом в "Автонет" опровергли распространенную в СМИ информацию о создании единой электронной аукционной платформы для продажи подержанных авто. По данным компании, никто не собирается ограничивать владельцев авто в способах продажи своих машин.

В минпромторге "РГ" уточнили, что вопросы создания "электронных площадок" решаются участниками рынка самостоятельно.