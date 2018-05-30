Для борьбы с ростом цен на топливо нефтекомпании увеличат производство

Нефтекомпании снизили объемы продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, что могло стать причиной роста цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), проведя анализ, выдала предупреждение одной компании, запросила данные об отгрузке топлива на экспорт у другой и выслала еще пяти участникам рынка уведомления, потребовав исполнения обязательств производителей.

Анализ ФАС показывает, что на внутреннем рынке есть неудовлетворенный спрос на нефтепродукты как в биржевом, так и во внебиржевом сегменте. В такой ситуации, как правило, цены растут.

"В четырехсторонних соглашениях (между ФАС, Ростехнадзором, Росстандартом и нефтекомпаниями. - Прим. ред.) содержится оговорка о том, что в случае неисполнения обязательств по производству светлых нефтепродуктов в объемах, необходимых для обеспечения поставок на внутренний рынок, может быть рассмотрен вопрос об обеспечении соблюдения требований антимонопольного законодательства, в том числе о выдаче предупреждений", - заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Служба официально уже выдала предупреждение "Роснефти", на которую, по оценкам ФАС, пришлась основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов. От компании требуется до 8 июня устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме, предусмотренном обязательствами по четырехстороннему соглашению", - говорится в сообщении регулятора.

"Мы с ФАС работаем вполне эффективно, и предупреждение от ФАС - это вполне рабочая ситуация, и мы их слушаем и исправляем", - заявил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. При этом он выразил мнение, что проблема роста цен на розничном рынке нефтепродуктов связана с фискальным регулированием. Снижение объемов производства и поставок на внутренний рынок компания объяснила проведением плановых ремонтов на НПЗ.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что в январе-апреле "Роснефть" реализовала в ходе основной торговой сессии 24,4 процента от производства бензина при нормативе десять процентов. Доля биржевой реализации дизеля составила 9,1 процента при нормативе пять процентов. Доля экспорта была наименьшей среди компаний - 2,4 процента, в то время как у остальных участников рынка она колеблется в диапазоне 7,5-85 процентов, подчеркнули в "Роснефти".

ФАС также выяснила, что компания "Газпром нефтехим Салават" нарастила в апреле в 4,7 раза отгрузку на экспорт нафты. Схожей тактики придерживались "Газпром" и "Газпром нефть". Регулятор считает, что эти объемы необходимо перенаправить на внутренний рынок, и запросил у компаний обоснование увеличения экспорта. Еще пяти участникам рынка - ТАИФ-НК, "ФортеИнвест", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и Антипинский НПЗ - ФАС направила уведомления об исполнении обязательств по четырехсторонним соглашениям.

В начале недели ФАС разъясняла, что основные причины роста цен на топливо в России - это рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтекомпаниями внеплановых ремонтов НПЗ и недостаточность предложения топлива на бирже.