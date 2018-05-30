"Газпром" прокомментировал принудительное взыскание с него долга

"Нафтогаз" подтвердил, что обратился в швейцарские суды с требованием принудительно взыскать долг с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. В свою очередь в "Газпроме" рассказали, что официальных документов на этот счет не получали.

"В соответствии с нормами международного права решения арбитражей подлежат исполнению почти во всех странах мира. Обжалование решений "Газпромом" не может остановить их выполнение", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Ранее в тот же день СМИ сообщили, что "Нафтогаз" ищет активы российской компании в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Швейцарские судебные приставы вечером 29 мая уже посетили офис проектной компании Nord Stream ("дочка" "Газпрома") и провели опись имущества.

"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", - сообщили журналистам в российской компании.

В Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что проектная компания получила постановление об обеспечительных мерах в рамках взыскания средств с "Газпрома", однако "это не оказывает влияние на проект "Северный поток - 2".