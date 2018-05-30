Лукашенко обратился к выпускникам: Помните - вы нужны своей Родине!

Как правило, ответы на текущие вопросы ищут и находят у вездесущей статистики, которая априори компетентна во всем. Но, с другой стороны, никто не отменял и мирового закона сообщающихся сосудов. А потому, и белорусские социологи имели полное право уточнить накануне события, сколько же несовершеннолетних подростков рассчитывают получить 1 июня подарки и поздравления с Международным днем защиты детей.

Оказалось, что к числу претендентов можно отнести каждого пятого гражданина страны. И хотя за истекшие восемь лет количество детей в Беларуси выросло на 6,1 процента, их общее число пока не превышает одного миллиона 865 тысяч в возрасте до 18 лет. В прошлом году, например, в республике родилось 103 тысячи детей и, в соответствии с ежегодной тенденцией, - мальчиков больше, чем девочек. Пропорция: 53 к 50.

И еще пара сюжетов из свежих статистических опросов. На долю детей до 6-летнего возраста приходится 43,4% от общей численности детей (809 тысяч), до 14 лет - 42,2% (или 786 тысяч). Правда, почти в три раза меньше зарегистрировано в стране подростков в возрасте 15-17-ти лет.

Врачи с удовлетворением отмечают, что тенденция к рождению второго и последующих детей, которая наметилась в последние годы, продолжает сохраняться в РБ. В прошлом году было 1099 случаев рождения двойни, правда, тройни родились только у 16 семей.

Социальные векторы развития Беларуси свидетельствуют о том, что государство регулярно уделяет повышенное внимание усилению материальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. Об этом говорит и динамика роста пособий. Их размер при рождении ребенка в мае 2018 года по сравнению c аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,4%. А размер компенсаций по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет подрос на 19,4%.

Значительное внимание уделяется государством и вопросам защиты детей, оставшихся без родительской опеки. На начало текущего года численность детей-сирот в РБ составила около 20 тысяч, из них в семьях воспитывалось 15,7 тысяч, в детских интернатных учреждениях - 3,4 тысячи.

Местные обозреватели отмечают, что цели устойчивого развития (ЦУР), принятые государствами - членами ООН, неразрывно связаны с правами человека в целом и правами детей в частности. Забота о детях лежит и в основе обеспечения экономической и социальной устойчивости Беларуси. Достижение ЦУР - это ответственность взрослых, которые обязаны сделать так, чтобы для детей мир стал лучше.

Этим настроением проникнуто и поздравление, которое направил выпускникам белорусских школ Александр Лукашенко. "Сейчас мысли, планы и мечты каждого из вас устремлены в будущее. Каким оно будет, во многом зависит от выбора профессионального пути и реализации своего призвания. Куда бы ни вел этот поиск, помните: вы нужны своей Родине", - говорится в приветствии главы государства.

Президент подчеркнул, что важно не только стать высококлассным специалистом, но и состояться как личность, зрелая и ответственная, принести пользу людям и вписать свои достижения в историю родной Беларуси. "Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам. Пусть судьба будет к вам благосклонной, жизнь - яркой, интересной и мирной!" - пожелал он белорусской молодежи.