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30.05.2018 20:04
Рубрика: В мире

Пхеньян решил смягчить отношения бургерной дипломатией

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Северная Корея не собирается в обозримой перспективе отказываться от ядерного оружия, но в качестве уступки США готова открыть сеть бургерных в Пхеньяне. Такой вывод, как сообщил телеканал NBC News, содержится в аналитическом докладе ЦРУ, который был распространен среди сотрудников американской администрации.

Президент Дональд Трамп с самого начала декларирует предельно жесткую позицию по ядерному потенциалу КНДР, настаивая, что если Пхеньян не согласится на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, то вести диалог с ним не о чем. В своем "Твиттер" он недавно заявил, что Северная Корея, на его взгляд, "согласилась на денуклеаризацию, закрыв ядерный полигон и отказавшись от ядерных испытаний". Аналитики ЦРУ предостерегают, что такая цель едва ли достижима, задаваясь вопросом, как Трамп собирается и далее утверждать, что добьется денуклеаризации КНДР, в то время как Пхеньян, очевидно, делать этого не собирается. "Все знают, что они не откажутся от ядерного оружия", - заявил телеканалу источник в разведсообществе США, знакомый с содержанием документа.

Фото: EPA/ANTONIO BAT
Трамп отказался от бургеров по совету врача

Впрочем, последнее обстоятельство не мешает Белому дому полным ходом готовиться к возможной встрече двух лидеров 12 июня в Сингапуре. Составленный аналитиками документ по сути представляет анализ переговорных позиций сторон и возможные варианты уступок.

США планируют поэтапный подход. На первом этапе от КНДР будут добиваться раскрытия деталей и объектов ядерной программы, затем международных инспекций и, наконец, постепенной ликвидации всех компонентов ядерного оружия. Вашингтон попытается заманить Пхеньян обещаниями экономической поддержки и инвестиций, перспективами смягчения и отмены санкций. Но большинство экспертов разделяют оценку ЦРУ, полагая, что, несмотря на отдельные обнадеживающие шаги, Ким Чен Ын не откажется от ядерных арсеналов. По оценкам специалистов, даже если бы КНДР пошла на это, полный демонтаж ее ядерной программы занял бы не менее 10-15 лет. Более реалистичной целью аналитики спецслужб называют отказ Ким Чен Ына от дальнейшего развития последних разработок в ракетной и ядерной сфере.

Кроме того, аналитики ЦРУ считают, что Пхеньян может пойти на уступки на других направлениях. В частности, предоставить франшизу на открытие в Пхеньяне сети западных бургерных. По мнению авторов доклада, это было бы демонстрацией открытости для инвестиций Запада, а также жестом вежливости в адрес американского президента, известного своим пристрастием к фастфуду. Кстати, во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что провел бы встречу с лидером КНДР в неформальной обстановке за парой бургеров.

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