Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его

История еще не знала подобных мерзких инсценировок. Так сенатор Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию с "убийством" российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Украинская власть хотела поразить весь мир, и она поразила его. Обманутыми оказались миллионы людей: над их лучшими чувствами - состраданием и жалостью - поглумились самым бесстыдным образом. История еще не знала подобных мерзких инсценировок", - написал Клинцевич в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Киеве во вторник был убит журналист Бабченко. Однако уже в среду он внезапно "воскрес" на пресс-конференции СБУ, заявив, что его смерть - спецоперация украинских спецслужб.