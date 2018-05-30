Провокацией Киева в адрес Москвы назвал ситуацию с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб", - цитирует сенатора "Интерфакс".

"Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении", - добавил Косачев.

Как ранее сообщила "РГ", Бабченко, который накануне считался убитым, в среду вечером появился перед журналистами на пресс-конференции. В службе безопасности Украины пояснили, что журналист участвовал в спецоперации по предотвращению терактов на территории страны.

Кстати, похожим образом инсценировку охрактеризовал и руководитель комиссии Совета Федерации по информполитике и СМИ Алексей Пушков.

"Мистификация вкупе с провокацией и обвинениями в адрес России в связи с придуманным убийством", - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.