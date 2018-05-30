"Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб", - цитирует сенатора "Интерфакс".
"Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении", - добавил Косачев.
Как ранее сообщила "РГ", Бабченко, который накануне считался убитым, в среду вечером появился перед журналистами на пресс-конференции. В службе безопасности Украины пояснили, что журналист участвовал в спецоперации по предотвращению терактов на территории страны.
Кстати, похожим образом инсценировку охрактеризовал и руководитель комиссии Совета Федерации по информполитике и СМИ Алексей Пушков.
"Мистификация вкупе с провокацией и обвинениями в адрес России в связи с придуманным убийством", - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.
Последняя информация - Бабченко жив. Мистификация вкупе с провокацией и обвинениями в адрес России в связи с придуманным убийством.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 мая 2018 г.