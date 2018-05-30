Новости

Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 20:45
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 20:36
Пушков назвал "убийство" Бабченко циничным водевилем по-киевски 20:27
Минздрав предложил запретить торговлю табаком 31 мая 19:48
ФК "Кубань" выступил с заявлением о ситуации в клубе 19:43
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ 19:42
Погибшие в ЛНР украинские военные подорвались на собственной мине 19:29
В Петербурге руфер сорвался с Ростральной колонны 19:29
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России 19:21
"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций 18:50
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 18:48
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 18:38
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 18:35
Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС 18:33
Лавров и Помпео договорились работать над улучшением отношений РФ и США 18:32
Завербованный СБУ сотрудник РЖД добровольно сдался ФСБ 18:29
"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ 18:22
Кудрин назвал сбережения населения источником инвестиций в экономику 18:20
Лукашенко обратился к выпускникам: Помните - вы нужны своей Родине! 18:20
ФК "Кубань" не получил лицензию и вылетел во второй дивизион 18:16
Видео: В Заполярье ветер сорвал крышу с жилого дома 18:08
США ввели санкции против шести граждан и трех компаний Ирана 17:59
Путин заявил об условиях возврата к строительству болгарской АЭС "Белене" 17:45
Саратовцу сустав заменили протезом, изготовленном на 3D-принтере 17:44
Минский театр приедет на гастроли в Калининград 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 20:30
Рубрика: Власть

Не только бизнес

Сергей Лавров рассказал о конкурентах и партнерах России в нестабильном мире
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Россия готова выстраивать отношения со всеми странами. Но партнеров выбирает среди тех, кто имеет схожие взгляды на принципы организации мирового сообщества, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".

Искать союзников заставляют изменения в мире. Нужно быть динамичными и открытыми для всего нового, чтобы справляться с современными вызовами, сказал Сергей Лавров. В условиях нестабильности стоило бы направить совместные усилия на то, чтобы обеспечить устойчивое поступательное развитие стран и повышение уровня жизни населения. Однако используемые методы на мировой арене не приближают к заветной цели, а скорее отдаляют ее. Постоянным явлением стали ультиматумы и силовое давление, навязанное извне. "Возможно, подобные методы эффективны в бизнесе, но в современных международных отношениях эскалация ради деэскалации порождает серьезнейшие риски", - отметил Лавров.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Лавров: Силовое давление в политических вопросах обречено на провал

В результате конфронтация стала нормой в российско-американских отношениях, выразил сожаление Лавров. Много спорных вопросов и с европейскими странами. Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми. От США, в частности, ждем конкретных предложений по нормализации сотрудничества, такие сигналы периодически посылает администрация Трампа, отметил Лавров.

За год товарооборот между Россией и США вырос на 16 процентов

В пример он привел стратегическое партнерство с КНР, Индией, сотрудничество с государствами Юго-Восточной Азии, расширение контактов с Японией, Южной Кореей. Впрочем, у России есть различные векторы сотрудничества, отмечают в МИД и подтверждают эксперты. Тысячи компаний из Европы работают в России в условиях санкций, пояснил "РГ" президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Европа остается нашим крупнейшим торговым партнером. Даже с США за год взаимный товарооборот вырос на 16 процентов и превысил 23 миллиарда долларов. Компании США инвестировали в нашу экономику более 50 миллиардов долларов, приводит примеры Катырин.

Главное сегодня

Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Захарова прокомментировала появление Бабченко на публике
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга