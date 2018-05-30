Искать союзников заставляют изменения в мире. Нужно быть динамичными и открытыми для всего нового, чтобы справляться с современными вызовами, сказал Сергей Лавров. В условиях нестабильности стоило бы направить совместные усилия на то, чтобы обеспечить устойчивое поступательное развитие стран и повышение уровня жизни населения. Однако используемые методы на мировой арене не приближают к заветной цели, а скорее отдаляют ее. Постоянным явлением стали ультиматумы и силовое давление, навязанное извне. "Возможно, подобные методы эффективны в бизнесе, но в современных международных отношениях эскалация ради деэскалации порождает серьезнейшие риски", - отметил Лавров.

В результате конфронтация стала нормой в российско-американских отношениях, выразил сожаление Лавров. Много спорных вопросов и с европейскими странами. Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми. От США, в частности, ждем конкретных предложений по нормализации сотрудничества, такие сигналы периодически посылает администрация Трампа, отметил Лавров.

За год товарооборот между Россией и США вырос на 16 процентов

В пример он привел стратегическое партнерство с КНР, Индией, сотрудничество с государствами Юго-Восточной Азии, расширение контактов с Японией, Южной Кореей. Впрочем, у России есть различные векторы сотрудничества, отмечают в МИД и подтверждают эксперты. Тысячи компаний из Европы работают в России в условиях санкций, пояснил "РГ" президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Европа остается нашим крупнейшим торговым партнером. Даже с США за год взаимный товарооборот вырос на 16 процентов и превысил 23 миллиарда долларов. Компании США инвестировали в нашу экономику более 50 миллиардов долларов, приводит примеры Катырин.