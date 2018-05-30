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30.05.2018 10:42
Рубрика: Власть

Лавров: Силовое давление в политических вопросах обречено на провал

Текст: Андрей Васильев
Попытки воздействовать ультиматумами и силовым давлением на ситуацию вокруг ядерной проблемы КНДР обречены на провал. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в своем выступлении на "Примаковских чтениях".
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"У нас нет других рецептов того, как добиваться устойчивого, долгосрочного урегулирования наиболее острых современных международных кризисов, кроме кропотливой работы на основе многосторонних подходов международного права, вовлечения всех заинтересованных участников, прежде всего, собственно, сторон того или иного конфликта", - подчеркнул Лавров.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Идет ли речь о ядерной проблеме Корейского полуострова или о совместном всеобъемлющем плане действий по Ирану, внутреннем конфликте на Украине или войне с терроризмом в Сирии. Вновь и вновь убеждаемся, что ультиматумы и силовое давление, навязанные извне, в том числе принуждением, непременно обречены на неуспех, как обречены попытки взвинчивать ставки в стиле вестернов и сериалов про "Звездные войны"", - отметил российский министр накануне своего визита в КНДР.

Напомним, что вопрос об организации встречи между лидерами КНДР и США в настоящее время находится на стадии обсуждения.

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