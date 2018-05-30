Лавров: США рассчитывали на тотальную конфронтацию с Ираном

Вашингтон, выйдя из ядерной сделки с Ираном, рассчитывал на тотальную конфронтацию с Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения 2018".

"Вспоминаются апокалиптические прогнозы 80-х годов прошлого века о ядерной зиме. Она, к счастью, не наступила. Наступила "арабская весна", которая через череду трагических событий тоже обострила проблему оружия массового поражения. Я имею в виду выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в расчете на организацию тотальной конфронтации с Тегераном, да и множество инсценированных ситуаций с якобы применением химического оружия правительством Сирии в русле линии Запада на смену режима в Дамаске", - подчеркнул российский министр.

Напомним, что 8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки, гарантирующей отмену санкций в отношении Ирана при условии ограничения им своих ядерных разработок. Россия, Великобритания, Германия, Франция и Иран выразили свою приверженность сохранению сделки.