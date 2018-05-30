Легендарный "Концерт в летнюю ночь" пройдет в Вене 31 мая

В последний день весны в австрийской столице пройдет традиционный "Концерт в летнюю ночь" Венского филармонического оркестра. Каждый год в мае-июне в парке у дворца Шенбрунн, у фонтана "Нептун" оркестр дает концерт, куда бесплатно может попасть любой желающий. Цель многолетней акции - популяризировать академическую музыку.

Программа объявляется заранее и обычно имеет определенную тему. В 2018 году Венский филармонический устроит для зрителей "Итальянскую ночь", в ее программе - фрагменты опер Россини и Верди, Пуччини и Леонкавалло, а также Чайковский ("Неаполитанский танец" из балета "Лебединое озеро") и Прокофьев ("Монтекки и Капулетти" из балета "Ромео и Джульетта").

Еще одна традиция - приглашение дирижера с мировым именем и иногда солистов: музыкантов, певцов или танцовщиков. В этом году приглашенными звездами станут дирижер Валерий Гергиев и сопрано Анна Нетребко.

Факты

На концерты у дворца Шенбрунн стоит приходить заранее - в 2012 году послушать классику собралось около 100 тыс. зрителей.

Впервые бесплатный ночной концерт Венского филармонического оркестра в парке прошел в 2004 году.

Собственное название - "Концерт в летнюю ночь" - акция обрела в 2008 году.

C 2009 года эксклюзивным спонсором мероприятия является компания "Rolex".