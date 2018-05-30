К политическому стилю президента США Дональда Трампа постепенно привыкают. Он, правда, расширяет границы возможного, как на этот раз с Северной Кореей. Исполненное неподдельной обиды письмо об отмене долгожданной встречи наделало очень много шума, а потом подготовка к ней продолжилась как ни в чём не бывало. Такое впечатляет даже по меркам Трампа. Но ничего, что называется - проехали. Судя по данному фортелю, быть уверенным в том, что встреча состоится, можно будет лишь в момент рукопожатия двух политиков в Сингапуре. Как бы то ни было, все готовятся.

Более интересна железная выдержка Ким Чен Ына. Автор этих строк, каюсь, ожидал после послания Трампа мощного залпа агентства ЦТАК и прочих политико-пропагандистских орудий КНДР, которые известны умением вдарить по супостату "морем огня" и "старым маразматиком". Ничего подобного. Пхеньян явил миру небывалое смирение, скромно заметив, что по-прежнему надеется на встречу и готов к ней. Пусть собеседник перебесится, мы подождем. Сработало, пока во всяком случае.

Если отвлечься от своеобразного психологического поединка двух наиболее ярких на сегодняшний день мировых лидеров, в действиях обеих сторон присутствует рациональный расчет.

Трампу встреча с Кимом нужна как доказательство того, что он умеет добиваться того, чего не мог никто из его предшественников. Сочетание угроз, демонстрации силы и простецкой открытости к контактам позволило, мол, блистательно исполнить миссию по "приручению" опасного сумасброда, открыло путь для "великолепной сделки". Есть и более приземленная задача - прямой разговор Вашингтона и Пхеньяна отодвигает в тень Пекин, которому дают понять - и в этой части мира он не командует.

Парадоксальным образом мотивы Кима очень похожи. Рукопожатие с президентом США, встреча с ним на равных - признание статуса, о котором только мечтали его отец и даже дед. Настойчивость и целеустремленное хладнокровие Ким Чен Ына, его готовность балансировать на грани войны свое дело сделали. Глава Северной Кореи - политик мирового значения. Сингапурский саммит это зафиксирует. И, как ни странно, аналогичная задача в отношении Китая - показать Си Цзиньпину, что КНДР в посредниках и сюзеренах не нуждается, а представляет собой самостоятельный и вполне значимый международный субъект. При этом внешне Ким с недавнего времени выказывает высшие знаки сыновнего почтения к Си.

Рукопожатие Кима с президентом США, встреча с ним на равных - признание статуса, о котором только мечтали его отец и даже дед

Перечисленные задачи для обеих сторон выполнимы. А вот дальше начинается неопределенность, потому что по существу проблемы Корейского полуострова перспектив маловато. Если верить публикациям американской прессы и высказываниям представителей администрации США, Трамп намерен настаивать на быстром ядерном разоружении КНДР под гарантии безопасности Вашингтона. Мелькают какие-то фантастические вещи, наподобие вывоза северокорейских зарядов и ракет в Соединенные Штаты. Совершенно непонятно, с какой стати Ким должен согласиться на такой сценарий. Во-первых, всем, чего политически добился на мировой арене Пхеньян, он обязан именно успешной ядерной программе. Добровольно отказываться от главного достижения и самого эффективного рычага было бы в лучшем случае невероятной наивностью. Во-вторых, полагаться на какие-либо гарантии США после судьбы иранской договоренности и при президенте, у которого пятниц на неделе существенно больше одной, - подобие безумия. Да и вообще, даже если считать Трампа досадным эпизодом, американские руководители и до него не раз демонстрировали так сказать "прагматизм" по части ранее принятых обязательств - меняются обстоятельства, меняются и подходы.

Серьезные специалисты прекрасно понимают, что и при наличии доброй воли вкупе с подлинным желанием Пхеньяна избавиться от ядерного потенциала (ну допустим) процесс займет от 10 до 15 лет. Об этом, например, говорит Стивен Хеккер, бывший директор знаменитой лаборатории в Лос-Аламосе, который посещал северокорейские ядерные объекты и хорошо знает состояние дел. Сложности носят как технический, так и политический характер, о каком-либо доверии сторон говорить пока совсем не приходится. Повторим - это в маловероятном случае, если бы безъядерность действительно была конечной целью КНДР.

Но ждать десятилетие - не в привычках Дональда Трампа, более того, рискнем предположить, что в такой исторической перспективе успех ему вовсе не нужен. В американской политической традиции понятие "здесь и сейчас" и так весьма укоренено, и уж тем более когда тон задает человек с психологией акулы бизнеса.

Полагаться на какие-либо гарантии США после судьбы иранской договоренности - подобие безумия

Есть и другая проблема - а что, собственно, Трамп может предложить Киму. Северная Корея, естественно, заинтересована в снятии очень жестких международных санкций, но снова - см. пример Ирана. Подход Трампа известен: принцип "наезд - откат". Однако в северокорейском случае действенность наездов ограничена, а просто идти на уступки без наезда нынешний президент США, кажется, просто не умеет. Не говоря уже о наличии конгресса, через который почти нереально провести отмену каких-либо санкций...

В общем, если встреча состоится, это будет знатное и продуктивное шоу. Большего пока ожидать не стоит.