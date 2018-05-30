От Аргентины всегда ждут многого. Особенно когда в сборной есть Месси. Вот и сейчас болельщики двукратных чемпионов мира уверены: форвард "Барселоны" обязан с четвертой попытки вернуть Аргентине звание лучшей команды мира.

Впрочем, сам Лео считает иначе. Он вообще не причисляет свою сборную к одним из фаворитов предстоящего турнира. Более того, Месси призывает всех болельщиков "альбиселесты" перестать питать иллюзии, что их команда сильнее той же Бразилии или Германии.

- Сейчас в мире есть несколько сборных, которые объективно сильнее нас, - считает Месси. - Нам не стоит разбрасываться словами, что мы обязательно выиграем чемпионат мира. Конечно, мы постараемся это сделать. Это моя мечта - завоевать трофей со сборной. Но нам надо найти свой путь и перестать давать пустые обещания.

Месси и сборная - это тема для отдельного разговора. Лео, выигравший на клубном уровне всевозможные титулы, на международном не завоевал пока ни одного трофея. При этом он трижды участвовал в финалах крупных соревнований - чемпионата мира-2014 и двух розыгрышей Кубка Америки. Но четыре года назад Аргентина уступила Германии, а в Кубке Америки оба раза "альбиселеста" не смогла справиться с чилийцами.

- Наверное, я никогда не забуду эти поражения, - продолжает Месси. - Если честно, я бы поменял чемпионский титул "Барселоны" на победу в чемпионате мира. Всегда хочется чего-то большего. На днях говорил с другом, и он сказал, что если бы я играл за Испанию, то был бы чемпионом мира. Но я никогда не задумывался о смене сборной. Хотя когда мне было 15 или 16 лет, ко мне подошел тренер юношеской сборной Испании и в шутку предложил сменить футболку. Однако я бы ни за что так не поступил бы. При этом, конечно, с Иньестой и другими ребятами у меня было бы больше шансов выиграть трофей.

Месси не считает Аргентину фаворитом предстоящего чемпионата мира

Что касается соперников по группе, то больше всего Месси опасается нигерийцев. Также Лео считает, что Аргентине будет жизненно важно победить в первом матче. А он пройдет 16 июня в Москве на стадионе "Спартак". В соперниках у "альбиселесты" будет Исландия.

- Если мы их обыграем, в следующих двух встречах будет поспокойнее, - уверен Месси. - У нас сложная группа. На последнем чемпионате Европы Исландия показала, что является трудным соперником для любой команды. Тогда они оказались для всех сюрпризом, но сейчас у нас уже есть какое-то представление о них. У Хорватии сильные полузащитники. Их стиль схож с Испанией. Но я очень опасаюсь сборной Нигерии. Они всегда бросали вызов и доставляли много неприятностей. Будет нелегко.

Напоследок Месси развеял слухи, что он советует главному тренеру сборной Хорхе Сампаоли, кого надо вызвать в команду, а кого оставить вне ее. Вероятно, Лео решил заговорить об этом после появления слухов о Мауро Икарди. Нападающий "Интера", который забил 29 мячей в чемпионате Италии, не поедет на чемпионат мира. И многие специалисты уверены, что это Месси не дает добро на вызов Икарди из-за ссоры последнего с другом Лионеля - бывшим форвардом "Барселоны" Макси Лопесом.

- Это полная чушь. Я вообще уже давно не разговаривал с Лопесом, так что не понимаю, откуда берутся такие слухи, - недоумевает Месси. - Я никогда не советовал Сампаоли, кого брать в сборную, а кого нет.

- Иногда он может поинтересоваться мнением игроков, но я не вижу в этом ничего плохого. Это помогает нам всем сблизиться. Порой футболисты замечают то, что пропускают тренеры. Это помогает команде чувствовать себя увереннее и лучше понимать, как играть. Сампаоли многое знает о футболе. У него есть свои идеи, и он хорошо анализирует матчи. К счастью, сейчас у нас есть больше времени на совместную работу. Раньше его не хватало.

Добавим, что в среду свой первый контрольный матч по окончании клубного сезона провела сборная России. Встреча наших футболистов с Австрией в Инсбруке завершилась после подписания номера "РГ" в печать.