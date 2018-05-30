Три удара Лео
От Аргентины всегда ждут многого. Особенно когда в сборной есть Месси. Вот и сейчас болельщики двукратных чемпионов мира уверены: форвард "Барселоны" обязан с четвертой попытки вернуть Аргентине звание лучшей команды мира.
Впрочем, сам Лео считает иначе. Он вообще не причисляет свою сборную к одним из фаворитов предстоящего турнира. Более того, Месси призывает всех болельщиков "альбиселесты" перестать питать иллюзии, что их команда сильнее той же Бразилии или Германии.
- Сейчас в мире есть несколько сборных, которые объективно сильнее нас, - считает Месси. - Нам не стоит разбрасываться словами, что мы обязательно выиграем чемпионат мира. Конечно, мы постараемся это сделать. Это моя мечта - завоевать трофей со сборной. Но нам надо найти свой путь и перестать давать пустые обещания.
Месси и сборная - это тема для отдельного разговора. Лео, выигравший на клубном уровне всевозможные титулы, на международном не завоевал пока ни одного трофея. При этом он трижды участвовал в финалах крупных соревнований - чемпионата мира-2014 и двух розыгрышей Кубка Америки. Но четыре года назад Аргентина уступила Германии, а в Кубке Америки оба раза "альбиселеста" не смогла справиться с чилийцами.
- Наверное, я никогда не забуду эти поражения, - продолжает Месси. - Если честно, я бы поменял чемпионский титул "Барселоны" на победу в чемпионате мира. Всегда хочется чего-то большего. На днях говорил с другом, и он сказал, что если бы я играл за Испанию, то был бы чемпионом мира. Но я никогда не задумывался о смене сборной. Хотя когда мне было 15 или 16 лет, ко мне подошел тренер юношеской сборной Испании и в шутку предложил сменить футболку. Однако я бы ни за что так не поступил бы. При этом, конечно, с Иньестой и другими ребятами у меня было бы больше шансов выиграть трофей.
Что касается соперников по группе, то больше всего Месси опасается нигерийцев. Также Лео считает, что Аргентине будет жизненно важно победить в первом матче. А он пройдет 16 июня в Москве на стадионе "Спартак". В соперниках у "альбиселесты" будет Исландия.
- Если мы их обыграем, в следующих двух встречах будет поспокойнее, - уверен Месси. - У нас сложная группа. На последнем чемпионате Европы Исландия показала, что является трудным соперником для любой команды. Тогда они оказались для всех сюрпризом, но сейчас у нас уже есть какое-то представление о них. У Хорватии сильные полузащитники. Их стиль схож с Испанией. Но я очень опасаюсь сборной Нигерии. Они всегда бросали вызов и доставляли много неприятностей. Будет нелегко.
Напоследок Месси развеял слухи, что он советует главному тренеру сборной Хорхе Сампаоли, кого надо вызвать в команду, а кого оставить вне ее. Вероятно, Лео решил заговорить об этом после появления слухов о Мауро Икарди. Нападающий "Интера", который забил 29 мячей в чемпионате Италии, не поедет на чемпионат мира. И многие специалисты уверены, что это Месси не дает добро на вызов Икарди из-за ссоры последнего с другом Лионеля - бывшим форвардом "Барселоны" Макси Лопесом.
- Это полная чушь. Я вообще уже давно не разговаривал с Лопесом, так что не понимаю, откуда берутся такие слухи, - недоумевает Месси. - Я никогда не советовал Сампаоли, кого брать в сборную, а кого нет.
- Иногда он может поинтересоваться мнением игроков, но я не вижу в этом ничего плохого. Это помогает нам всем сблизиться. Порой футболисты замечают то, что пропускают тренеры. Это помогает команде чувствовать себя увереннее и лучше понимать, как играть. Сампаоли многое знает о футболе. У него есть свои идеи, и он хорошо анализирует матчи. К счастью, сейчас у нас есть больше времени на совместную работу. Раньше его не хватало.
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