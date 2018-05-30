Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира по футболу.
Сейчас наши футболисты находятся в Австрии, где и сыграют против местной национальной команды.
Австрийцы на мундиаль в нашу страну не приедут - они заняли лишь четвертое место в отборочной группе, пропустив вперед не только футболистов из Сербии и Ирландии, которых мы увидим на отечественных стадионах, но и валлийцев.
Зато в активе у сегодняшних соперников россиян две победы в недавних товарищеских матчах, причем обе - разгромные. Правда, соперники подопечных Франко Фоды были не самыми грозными - Словения и Люксембург.
У нашей же команды спарринги прошли не очень удачно - два поражения и шесть пропущенных мячей при одном забитом. Но у россиян в противниках все же были сборные Бразилии и Франции, так что едва ли это кого-то удивило.
С австрийцами, конечно, должно быть попроще, так что мы вполне можем рассчитывать на реванш. Хотя и Австрия вполне способна доставить неприятности и организовать сюрприз, как мы прекрасно помним по отбору на Евро-2016: оба матча австрийцами наши тогда проиграли, уступив им первое место.
С другой стороны, в таких матчах, как известно, результат - не главное. Важно привести команду в боевое состояние. Ведь чемпионат мира уже на носу.
Начало матча - в 21:45 мск.
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