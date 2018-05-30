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30.05.2018 12:22
Рубрика: Авто

Минпромторг опроверг создание госсистемы продажи подержанных машин

Текст: Тарас Фомченков
Минпромторг не разрабатывает проект по введению обязательной "автоаукционной платформы", говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

"В рамках утвержденной Правительством дорожной карты по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях "Автонет", предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс в ноябре 2018 года.

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Речь идет о снятии административных барьеров, которые в настоящее время мешают юридическим лицам, в том числе автомобильным дилерам, легально участвовать в сделках по купле-продаже автомобилей с пробегом", - говорится в документе.

Напомним, вчера ряд СМИ опубликовали со ссылками на неназванные источники информацию, в которой утверждалось, что в России будет создана системы государственных аукционов по продаже подержанных машин, только через которые и можно будет реализовывать б/у транспортные средства.

"Вопросы создания "электронных площадок" или иных инструментов для осуществления аукционной торговли автомобилями "с пробегом" будут решаться участниками рынка самостоятельно. Необходимости осуществлять нормативное правовое регулирование в этой области нет", - констатирует Минпромторг.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В НТИ "Автонет" также опровергли возможный запрет на "куплю-продажу" поддержанных автомобилей и создание единой электронной аукционной платформы. "Автолюбители получат гарантию справедливой оценки своего автомобиля, удобную и безопасную сделку, которая исключит возможность "скручивания" пробега, сокрытие поломок транспортного средства. Инициатива обеспечит прозрачность цены на автомобиль. При этом введения запрета на продажу автомобилей "из рук в руки" не планируется", - комментирует появившуюся информацию представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев в официальном сообщении НТИ "Автонет".