Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией

В Москве считают инсценировкой и антироссийской провокацией события вокруг журналиста Аркадия Бабченко. С таким заявлением выступил МИД России.

"Служба безопасности Украины распространила информацию о том, что журналист Аркадий Бабченко жив и его "убийство" было ничем иным, как инсценировкой в рамках спецоперации этого ведомства. Мы рады, что российский гражданин жив", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ. Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией", - отмечается в комментарии.

На Смоленской площади считают, что СБУ будет продолжать развивать эту провокацию. Вместо того чтобы расследовать реальные убийства журналистов на Украине, Киев демонстрирует свою эффективность демонстрацией постановочного убийства Бабченко.

"Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике - не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима", - подчеркивается в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты надеются, что зарубежные партнеры и профильные международные институты сделают соответствующие выводы из ситуации вокруг "покушения" на журналиста Бабченко.