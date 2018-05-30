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30.05.2018 21:16
Рубрика: Власть

Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией

Текст: Станислав Хамдохов

В Москве считают инсценировкой и антироссийской провокацией события вокруг журналиста Аркадия Бабченко. С таким заявлением выступил МИД России.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Служба безопасности Украины распространила информацию о том, что журналист Аркадий Бабченко жив и его "убийство" было ничем иным, как инсценировкой в рамках спецоперации этого ведомства. Мы рады, что российский гражданин жив", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ. Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией",  - отмечается в комментарии.

На Смоленской площади считают, что СБУ будет продолжать развивать эту провокацию. Вместо того чтобы расследовать реальные убийства журналистов на Украине, Киев демонстрирует свою эффективность демонстрацией постановочного убийства Бабченко.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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"Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике - не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима", - подчеркивается в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты надеются, что зарубежные партнеры и профильные международные институты сделают соответствующие выводы из ситуации вокруг "покушения" на журналиста Бабченко.

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