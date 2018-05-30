На "Прямую линию" поступило свыше трехсот тысяч обращений

Более 325 тысяч вопросов поступило на "Прямую линию" с президентом, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что разговор с президентом России состоится 7 июня и будет транслироваться в прямом эфире.

Как сообщает "Россия 24", в топе - экология, также много вопросов о чемпионате мира по футболу.

Интересно, что часто много звонков поступает из других стран, при этом соотечественники интересуются ситуацией в отношениях России и США, возможностью вернуться на Родину. Люди не только задают вопросы, но и выступают с конкретными идеями и предложениями.

Чаще всего спрашивают по телефону, через мобильное приложение и соцсети. На данный момент поступило уже несколько тысяч обращений. В числе самых популярных вопросы о пенсиях, поиске работы, ценах на бензин и тема экологии.