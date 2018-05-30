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Рубрика: В мире

Небензя: Украинские власти могут обвинить Россию в убийстве Бабченко

Украинские власти могут обвинить Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, полагает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Фото: www.facebook.com/babchenkoa
СК возбудил дело по факту убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко

"Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что украинские власти нацелены на то, чтобы использовать убийство журналиста в антироссийских целях. "В высказываниях украинского министра (Павла Климкина - прим. "РГ") уже прозвучали намеки на версию убийства несчастного журналиста Аркадия Бабченко. Украинское следствие, украинское правосудие, которое все мы хорошо знаем, наверняка найдет там российский след", - цитирует его ТАСС.

Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко был убит 29 мая в Киеве. Он скончался в скорой по дороге в больницу от полученных огнестрельных ранений.

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