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Обновления Telegram для iPhone блокируют уже полтора месяца

30.05.2018,  
12:45
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Начиная с середины апреля нынешнего года Apple блокирует обновления приложения Telegram для мобильных устройств на базе iOS. Информация об этом опубликована на сайте мессенджера в разделе ответов часто задаваемые вопросы.

Комментируя новые европейские правила защиты персональных данных GDPR, которые вступили в силу 25 мая, представители Telegram заявили, что мессенджер и без них был нацелен на защиту и неприкосновенность частной информации.

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"Пользователи Android получили обновление GDPR с версией 4.8.9. К сожалению, Apple блокирует обновления Telegram для iOS с середины апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, что в России мессенджер Павла Дурова подлежит блокировке по решению суда. Кроме того, от Apple потребовали удалить Telegram из App Store.

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