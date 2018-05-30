Обновления Telegram для iPhone блокируют уже полтора месяца

Начиная с середины апреля нынешнего года Apple блокирует обновления приложения Telegram для мобильных устройств на базе iOS. Информация об этом опубликована на сайте мессенджера в разделе ответов часто задаваемые вопросы.

Комментируя новые европейские правила защиты персональных данных GDPR, которые вступили в силу 25 мая, представители Telegram заявили, что мессенджер и без них был нацелен на защиту и неприкосновенность частной информации.

"Пользователи Android получили обновление GDPR с версией 4.8.9. К сожалению, Apple блокирует обновления Telegram для iOS с середины апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, что в России мессенджер Павла Дурова подлежит блокировке по решению суда. Кроме того, от Apple потребовали удалить Telegram из App Store.