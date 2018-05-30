Ученые предупредили об опасности использования гаджетов перед сном

Использование светоизлучающих гаджетов по вечерам приводит к тому, что люди позже ложатся спать, у них подавляется выработка мелатонина, а следующее утро становится менее комфортным. Все это в конечном итоге может сказаться на здоровье, работоспособности и безопасности любителей электронных устройств.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы, опубликовавшие результаты своего исследования в издании Physiological Reports.

В эксперименте приняли участие девять здоровых взрослых (шесть мужчин, три женщины) в возрасте от 22 до 28 лет. Все они отличались нормальным режимом сна, не имели психических расстройств, не злоупотребляли кофеином или алкоголем и так далее.

Непосредственно перед исследованием участники в течение недели спали строго по расписанию - с 22.00 до 06.00. Затем ученые дали им полную свободу в плане использования гаджетов и выбора времени для отхода ко сну и сравнили результаты с вечерами, когда люди читали обычные книги или периодику.

В результате оказалось, что из-за электронных устройств участники эксперимента ложились в кровать в среднем на полчаса позже, уровень "гормона сна" мелатонина падал, а начало его секреции задерживалось, в результате люди дольше не могли заснуть. Молодые люди и девушки также отмечали, что в первый час после пробуждения они ощущали себя менее бодрыми, нежели в период, когда не пользовались гаджетами перед сном.