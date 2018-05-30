Производители топлива в апреле этого года подняли цены в среднем на 13 процентов, за январь - апрель - на 2,1 процента. На заправочных станциях автобензин подорожал на процент в апреле и на полтора процента - за первые четыре месяца, следует из мониторинга Росстата.

Именно в апреле цены на моторное топливо в России начали резко расти, что слабо отразилось в том месяце на рознице, но дошло до нее в мае (статистика за текущий месяц еще не опубликована). Тренд на рост фиксируется в это время каждый год, но в этот раз темпы роста оказались сильнее из-за ряда внешних факторов.

В январе производители снижали цены на бензин на 10,3 процента, как и в феврале - на 2,8 процента. В марте произошел небольшой рост - на 3,6 процента, сообщил Росстат. В апреле удорожание топлива произошло в 15 регионах - от 3,1 процента в Иркутской области до 18,3 процента в Оренбургской области. В Якутии и Сахалинской области стоимость бензина не изменилась, а в Тюменской области он даже подешевел на 3,5 процента.

В борьбе с сильным ростом стоимости правительство впервые с 2015 года пошло на снижение ставок акцизов на бензин и дизель. Оно произойдет 1 июля и приведет к стабилизации цен, но не к их падению, о чем предупредил ранее минфин. На помощь уже пришло падение нефтяных котировок, которое снижает экспортные паритеты на нефтепродукты и ослабляет напряжение вокруг оптовых цен на российском рынке (то есть экспортировать топливо стало менее выгодно, поэтому цены должны откатиться).

"Но этого пока не происходит. Наоборот, неделя открылась интенсивным ростом бензиновых индексов", - пишет ведущий аналитик компании "Алгоритм Топливный Интегратор" Виктор Костюков. 28 мая по Аи-95 на 11 из 17 заводов был полностью выбран лимит роста цен. Ограничение установила сама биржа, чтобы снизить колебания.