Пушков назвал неслучайным визит полиции в дом Бабченко в день убийства

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает неслучайным визит украинской полиции в дом, где жил и был убит накануне вечером российский журналист Аркадий Бабченко.

"Зачем полиция за несколько часов до убийства Бабченко приезжала в дом, где он жил? Искала записи с камер или отключала камеры? Или проводила разведку на местности?" - написал Пушков в Twitter. "Случайностей в таких случаях, как правило, не бывает", - добавил сенатор.

Ранее украинское интернет-издание "Громадское" сообщило, что 29 мая в 05:00 полицейские проводили следственные действия в доме на улице Никольско-Слободской, где жил Бабченко. Правоохранители, по данным журналистов, интересовались записями с камер видеонаблюдения. В рамках какого уголовного дела велись следственные действия, не сообщается.