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30.05.2018 07:40
Рубрика: В мире

До убийства в дом журналиста Бабченко приходили сотрудники полиции

Полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме Аркадия Бабченком на Никольско-Слободской улице перед его смертью. Об этом информирует РИА Новости. Что послужило поводом для визита стражей порядка, не сообщается.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко

В журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой. Полиция Украины расследует дело об умышленном убийстве. СК РФ также возбудил уголовное дело об убийстве россиянина. Убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.

МИД России отметил, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет.

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