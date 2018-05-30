В Совфеде убийство Бабченко назвали провокацией

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко очевидной провокацией. Ее целью, по словам сенатора, является доведение отношений России и Украины до "взрыва".

"Убежден, что все, кому не лень, будут говорить в Киеве про российский след", - приводит РИА Новости заявление Клинцевича.

Сенатор также напомнил об убийстве на Украине в июле 2016 года еще одиного известного российского журналиста Павла Шеремета. Преступление до сих пор не раскрыто, отметил парламентарий. "Мотивы те же", - убежден он.

Бабченко был застрелен во вторник вечером. Правоохранительные органы Украины расследуют умышленное убийство. СК РФ также возбудил дело.

