Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с болгарским премьером Бойко Борисовым заявил, что его смущает, когда Россию называют "старшим братом".

"Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить", - сказал Путин.

На пресс-конференции речь в основном шла об энергетических проектах, в частности, о возможном участии Болгарии в "Турецком потоке".

"Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Но старшие они всегда большие и всегда прощают", - заявил Бойко Борисов, говоря про так и не реализованный проект "Южный поток". Эти слова и вызвали ремарку президента России.