Путин: Россия готова сохранить транзит газа через Украину

Россия готова сохранить определенные объемы транзита газа через Украину. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

По словам российского лидера, сейчас активно дискутируется вопрос строительства "Северного потока-2". "Сколько будет по нему поставляться - вопрос, сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция прорабатывают вариант продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию.