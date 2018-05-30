Арестован москвич, взявший соседей в заложники

В Москве арестован 57-летний мужчина, который взял в заложники соседей по квартире. На суде по избранию меры пресечения обвиняемый заявил, что стал жертвой "черных риэлторов".

Как сообщил Следственный комитет в своих официальных пабликах, во время расследования уголовного дела проведут целую серию экспертиз и других необходимых мероприятий. Об аресте мужчины просил следователь. Во время заседания обвиняемый вел себя спокойно и утверждал, что соседи сделали его жизнь невыносимой. В этом он винил "черных риэлтеров", продавших небольшую долю в его квартире.

Напомним, что против 57-летнего москвича возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 206 УК РФ - "Убийство" и "Захват заложников". Он взял в заложники семью с ребенком в квартире на улице Молостовых. Мужчина убил главу семейства, остальных пленников силовикам удалось освободить. При задержании подозреваемый пытался покончить с собой, но остался жив и попал в больницу. Следователи начали с ним работать, как только разрешили врачи.