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30.05.2018 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован москвич, взявший соседей в заложники

Текст: Сергей Бабкин

В Москве арестован 57-летний мужчина, который взял в заложники соседей по квартире. На суде по избранию меры пресечения обвиняемый заявил, что стал жертвой "черных риэлторов".

Фото: Евгения Гусева / Комсомольская правда
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Как сообщил Следственный комитет в своих официальных пабликах, во время расследования уголовного дела проведут целую серию экспертиз и других необходимых мероприятий. Об аресте мужчины просил следователь. Во время заседания обвиняемый вел себя спокойно и утверждал, что соседи сделали его жизнь невыносимой. В этом он винил "черных риэлтеров", продавших небольшую долю в его квартире.

Напомним, что против 57-летнего москвича возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 206 УК РФ - "Убийство" и "Захват заложников". Он взял в заложники семью с ребенком в квартире на улице Молостовых. Мужчина убил главу семейства, остальных пленников силовикам удалось освободить. При задержании подозреваемый пытался покончить с собой, но остался жив и попал в больницу. Следователи начали с ним работать, как только разрешили врачи.

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