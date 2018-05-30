Увидеть маршрутку на относительном бездорожье не так уж и удивительно. Они частенько пробки по обочинам объезжают. Но чтоб в условиях реального отсутствия дорог, штурмующими грязевые ванны, закапывающимися по бампера - это необычно. В Подмосковье прошел традиционный "Собольфест". Мероприятие, на которое съехались любители этой необычной отечественной машины.

Казалось бы, что в "Соболе" необычного? "Газель" "Газелью", как и любая маршрутка. Только чуть покороче, да и задние колеса односкатные. Но на данном мероприятии собрались приверженцы "Соболь 4х4" - фургона, не боящегося наших дорог, частенько напоминающих трассу Dakar.

Владельцы этих фургонов - как правило, люди семейные. Так что их авто оборудованы, как дом - поспать в них можно всегда, а зачастую и пищу приготовить, и в душ сходить. И периодически эти удивительные люди собираются вместе - себя показать, на других посмотреть. И смотрины эти - с демонстрацией возможностей машин, в том числе и внедорожных! По-честному - с жюри автогонки, спонсорами, выступлением рок-группы и призами.

Пожалуй, впервые за долгие годы в отечественном автопроме появилось что-то, способное заменить старенький УАЗ-"Буханку", который уже устарел даже морально. Джипов различных на рынке много, а вот семейных, с большим количеством мест внедорожных автомобилей явная нехватка.

"Соболь 4х4" в базовой версии имеет семь мест. Он оснащен постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с двумя передачами и блокируемым задним дифференциалом. Передний и задний мосты соединяются с раздаткой карданами. В результате обе подвески зависимые. Это дает свои преимущества на бездорожье. Проходимость лучше. Но о комфорте говорить не приходится. Оба моста на рессорах. Что тоже не придает машине комфортабельности. Тут вполне уместно будет снова вспомнить "уазик". Недаром его называли "Козликом". Негруженный "Соболь" ведет себя точно так же. Зато глубокие выбоины и ямы ему нипочем.

Немного о двигателях. "Соболь 4х4" комплектуется либо бензиновым инжекторным, производства ульяновского завода УМЗ-4216, либо дизелем китайской сборки Cummins. Последний имеет ряд преимуществ. Он уже зарекомендовал свою надежность, да и технические характеристики у него неплохие. При объеме 2,8 литра его мощность 120 л.с. Но для дизеля это вполне нормальный результат. К тому же он не особо прихотлив к качеству солярки.

А вот о высоких скоростях на "Соболе 4х4" придется позабыть. Максимальная скорость, которую он способен развить, - 120 км/ч. Да и набирать ее он будет очень не спеша. До 100 км/ч машина разгоняется почти полминуты.

Что касается расхода топлива, то производитель заявляет, что на скорости 80 км/ч машина должна потреблять 10,5 л на 100 км пробега. Правда, не указывает, о каком двигателе идет речь. Кроме того, на высоких скоростях у машины возникают различные посторонние и не сильно приятные звуки в виде гула или свиста. Так что для дальних поездок по трассам это не самый приятный вариант. Но мы же говорим о бездорожье.

Тут есть свои нюансы. Клиренс у машины - 20,5 см. Это больше, чем у какого-нибудь кроссовера, но меньше, чем у полноразмерного внедорожника. Диаметр колес - 16 дюймов, что для вездехода тоже маловато. Значит, для освоения бездорожных пространств его потребуется доводить до ума. Как минимум ставить проставки.

Что удивительно, у многих участников фестиваля этим тюнинг и заканчивался. И все они довольны своими машинами.

Есть у "Соболя 4х4" три несомненных плюса. Первый - это его цена от 750 тысяч рублей. Но это с бензиновым двигателем. С дизелем цена переваливает за миллион. Хотя и за такие деньги найти полноценный внедорожник невозможно.

Второе несомненное достоинство - низкая стоимость обслуживания и ремонта. А третье - доступность и дешевизна запчастей.

Кстати, возможности русских "Соболей" не ограничиваются покатушками на природе, газовские машины уже отправляются на знаменитый "Шелковый путь" - Silk Way Rally, а после - на Africa Eco Race, после которого уже и до вершины ралли-рейдов - до Dakar будет рукой подать!

По окончании мероприятия ведущий "Собольфеста" объявил:

- А теперь поблагодарим медиков, которые тут с нами. Их дежурство закончилось еще час назад, но они до сих пор не уехали. Конечно, с нами тут весело! А они просто с трассы выехать не могут.

Да, врачи приезжали на обычной заднеприводной "Газели". Ни один "Соболь" на мероприятии не пострадал.