Для ЧМ-2018 на московские дороги нанесут 36 км временной разметки

К чемпионату мира по футболу, который начнется 14 июня, в Москве на дороги нанесут около 36 км временной разметки, необходимой для специальной организации движения в период проведения соревнования.

Как сообщил заммэра по ЖКХ Петр Бирюков, наносить белые и оранжевые линии начали в ночь с 28 на 29 мая, все работы закончат до 5 июня.

В частности, белая разметка обозначит временную выделенную полосу на дублере Волоколамского шоссе, от дублера до временных парковок около стадиона "Спартак" и на самих парковках. В районе стадиона Лужники, где планируется максимум ограничений, нанесут около 20 км оранжевой разметки, а еще 2,5 км - в районе фан-зоны на Воробьевых горах.

Также, как сообщают в пресс-службе Департамента транспорта, сейчас заканчивается монтаж информационных щитов и знаков "последней мили" разработанных в МосгортрансНИИпроекте к чемпионату мира.