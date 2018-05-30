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30.05.2018 14:18
Рубрика: Легковые авто

Парк столичного каршеринга превысил 10 тысяч машин

Текст: Светлана Батова

Общее количество машин у всех операторов московского каршеринга превысило 10 тысяч автомобилей. Это подсчитал портал Трушеринг.

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Авторы анализа отмечают, что данные предоставили операторы, но в действительности цифры могут отличаться на 5-10%: часть авто могут быть в ремонте, списаны или под следствием.

Всего в Москве, по подсчетам Трушеринга, работают 16 операторов. Больше всего машин у BelcaCar- 2325, следом идет Делимобиль с 2120 авто и замыкает тройку Яндекс.Драйв с 2000 автомобилей - буквально накануне компания объявила о добавлении в парк 500 машин "бизнес" и "премиум" класса. Меньше всего автомобилей у "Нашего каршеринга" - всего две и у Carliona - восемь.

Напомним, ранее, столичные власти спрогнозировали, что общий парк каршеринга к концу года может достичь 15 тысяч машин.

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#автомобили #каршеринг