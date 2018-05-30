В Москве до конца года снесут около 30 домов по программе реновации

Около 30 домов планируется снести в этом году в Москве по программе реновации. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Технологию, которая при этом будет применена, Хуснуллин охарактеризовал как "умный снос". Дома будут демонтировать элемент за элементом, что позволит пустить часть материалов на вторичную переработку. По прогнозам заммэра, снос первых уже расселенных по реновации домов может начаться до конца этого года.

"Нужно только заложить определенное время на разработку проекта - около шести месяцев", - уточнил глава городского стройкомплекса.

Как уже ранее писала "РГ", в общей сложности в программу реновации включен 5171 дом, более миллиона москвичей смогут переехать из устаревших пятиэтажек в современные квартиры.