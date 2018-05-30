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30.05.2018 13:07
Рубрика: Дороги

В Москве перенастроили светофоры еще на 53 пешеходных переходах

Текст: Светлана Батова

В Москве отрегулировали светофоры еще на 53 переходах, перенастроив их в пользу пешеходов. На некоторых увеличили продолжительность зеленого, на других - уменьшили продолжительность ожидания включения разрешающего сигнала для пешеходов, сообщает портал мэра города mos.ru.

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Напомним, перенастраивать светофоры в столице начали с начала года. Сейчас пешеходные фазы в общей сложности на 105 переходах.

За последние несколько недель перенастроили, например, светофоры на пересечении улицы Вавилова и проспекта 60-летия Октября - там теперь зеленого надо ждать не 192 секунды, а 95.

Пожаловаться на свой слишком "длинный" светофор можно на Едином транспортном портале transport.mos.ru, в официальных аккаунтах соцсетей Центра организации дорожного движения или на встрече с дорожными координаторами ЦОДД.

Адреса пешеходных переходов, на которых изменили режим работы светофоров:

- Трубная площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- площадь Сретенские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Тургеневская площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Малая Дмитровка, дома 1 и 2 - Страстной бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- площадь Петровские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Таганская площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- площадь Покровские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- площадь Яузские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Котельническая набережная, дом 1/15а - Малый Устьинский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Краснохолмский мост - Народная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Астаховский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Покровский бульвар - улица Воронцово Поле (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Краснохолмская набережная - Народная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Таганская площадь - улица Большие Каменщики (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Земляной Вал - Николоямская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Маросейка - Армянский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Гончарная набережная - Гончарный проезд (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Краснохолмская набережная - Саринский проезд, дом 13 - Крутицкая набережная (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Котельническая набережная - 1-й Котельнический переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Котельническая набережная - 5-й Котельнический переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Башиловская улица - 4-й Вятский переулок (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

- поселок Коммунарка - улица Александры Монаховой - улица Липовый Парк (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

- Тропарёвская улица - Рузская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

- Нагатинская набережная - Кленовый бульвар (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

- Окская улица - Волжский бульвар (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Светофоры и камеры в Москве будут чинить быстрее

- Большая Черкизовская улица - Халтуринская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

- улица Вавилова - проспект 60-летия Октября (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Тверской бульвар, дом 19 - Богословский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Большая Дмитровка - Страстной бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Неглинная улица - улица Кузнецкий Мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Петровка - улица Кузнецкий Мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Петровка, дом 2 (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Неглинная улица - Рахмановский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Мясницкая улица - Милютинский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Мясницкая улица - Большой Златоустинский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Петровка - Рахмановский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Маросейка - Лубянский проезд (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Бутырский Вал - Новолесная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- улица Героев-Панфиловцев - Химкинский бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Череповецкая улица - Угличская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

- бульвар Яна Райниса, дома 37 и 20 (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

- дублер Ломоносовского проспекта - улица Дружбы (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Русаковская улица - Маленковская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Ломоносовский проспект, дом 25 (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Лермонтовский проспект - Хвалынский бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Каширское шоссе - улица Маршала Захарова (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Федеративный проспект - Мартеновская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

- Фрунзенская набережная - улица Хамовнический Вал (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Фрунзенская набережная - 3-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Фрунзенская набережная - 2-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Фрунзенская набережная - 1-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Фрунзенская набережная - улица Тимура Фрунзе (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

- Крымский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала).