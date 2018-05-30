Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги

На тушение склада в Москве на Южнопортовой улице, помимо 19 пожарных машин, выезжали три пожарных поезда, вылетал специальный вертолет. В 16:45 возгорание ликвидировано.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЖД, на месте уже работал экипаж пожарного поезда станции Люблино. Спецпоезд оснащен мощным оборудованием, в его состав включены три цистерны со 180 тоннами воды и более 5 тоннами пенообразователя.

Аналогичные пожарные поезда были отправлены на место со станций Лосиноостровская и Перово.

По данным московского авиационного центра, вертолет сбрасывал до 5 тонн воды.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, тушили пожар 57 человек, а также привлекалась поливомоечная техника комплекса городского хозяйства.