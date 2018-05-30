Власти Москвы попросили остановить работу летних кафе из-за непогоды

С такой просьбой к рестораторам обратился московский департамент торговли и услуг. В сообщении, разосланном пресс-службой, говорится, что МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим необходимо "всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов".

Напомню, 30 мая в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По словам синоптиков, погода резко ухудшится: заметно похолодает, и придет штормовой ветер. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в столичном регионе поднимется до 26-28 градусов, но во второй половине дня произойдет резкое похолодание с кратковременными дождями и грозами.

Непогода, говорят синоптики, продержится в столице и Московской области до середины ночи 31 мая. Не исключено, что сильный ветер может повредить линии электропередач и рекламные щиты. Поэтому, если буря застала на улице, лучше держаться подальше от высоких столбов, дорожных знаков, шатких конструкций, вывесок, эстакад и мостов, напоминают в МЧС. И уж ни в коем случае не нужно прятаться под высокими, особенно одиноко стоящими деревьями. По статистике, больше всего опасны дуб, тополь, ель и сосна. Не стоит стоять у задний, под окнами и крышами, поскольку сверху могут упасть осколки черепицы или стекла, предупреждают спасатели.

Шквалистый ветер безопаснее переждать в зданиях. Укрыться можно также в метро и подземных переходах. В грозу спасатели также советуют обходить стороной водоемы.