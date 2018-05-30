В минувшие выходные автопарк Казани пополнился 94 новыми белорусскими автобусами "МАЗ"

Минский автомобильный завод передал столице Татарстана 94 новых низкопольных автобуса, которые заменят на городских маршрутах машины 2007-2010 годов производства. Все они отвечают европейским требованиям к перевозке пассажиров, в том числе имеют двигатели с пониженным содержанием вредных веществ в выбросах.

В процессе передачи первой партии "МАЗов" руководитель казанского отделения посольства Беларуси в РФ Олег Исаев вручил мэру города Ильсуру Метшину символический ключ от автобусов. К слову, это не последняя поставка техники: летом планируется закупить еще 45 машин этой серии. Их приобретают за свой счет четыре автотранспортных предприятия Казани, которые обслуживают сегодня в общей сложности 80 процентов автобусных маршрутов, перевозя в год свыше 154 миллионов пассажиров.

Новые автобусы оснащены камерами наблюдения за салоном, кабиной управления и дорогой, несколькими информационными табло и автоинформатором, системами навигации, пожаротушения и связи с водителем. Также улучшена работа отопительных приборов. Средняя дверь оборудована откидной аппарелью для заезда инвалидных колясок. Вмещает такой автобус 105 человек, сидячих мест - 28. Из технических преимуществ - двигатель марки Mercedes и автоматическая коробка передач.

- С Казанью мы работаем много лет и учитываем все требования перевозчиков и пассажиров. Эта партия приобретена в лизинг, с учетом нашей программы субсидирования, которая действует с 2009 года. Срок службы автобуса - минимум десять лет, или миллион километров пробега, - рассказал "СОЮЗу" заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники "МАЗ" Андрей Чумак.

Мэр Казани Ильсур Метшин побывал в салоне автобуса и отметил комфортабельность новых машин:

- Я хочу поблагодарить прежде всего наших белорусских партнеров за сотрудничество, которое вылилось в столь долгосрочную программу. Одиннадцать лет, как купили первые автобусы, и те 50 "МАЗов" еще встречаются на дорогах. Самое главное, чтобы был доволен наш пассажир. Это совершенно новый стандарт качества обслуживания. Мы за то, чтобы в Казани, как в ведущих городах, приоритет отдавался общественному транспорту, а это возможно только при его соответствии самым высоким стандартам...

А директор МУП ПАТП № 2 Альберт Мухаметшин пояснил "СОЮЗу": " В 2007 году мы приобрели 50 "МАЗов" и все они до сих пор на ходу. По сравнению с другой техникой она показала себя в разы лучше".

Казанцы помимо общего комфорта отметили плавность хода, ровную работу двигателя и удобство автоматической коробки передач

Водители уже успели оценить новые "МАЗы": сначала они перегоняли автобусы своим ходом до Казани, а затем пару дней успели поработать на городских маршрутах. Работники транспортных предприятий, помимо общего комфорта, отметили плавность хода, ровную работу двигателя и удобство автоматической коробки передач.

С учетом приобретенных в 2016 году 108 машин белорусского производства транспортный парк города обновится на 45 процентов.

Подвижной состав Казани с учетом партии, которая должна поступить из Беларуси до начала чемпионата мира по футболу, станет одним из самых новых в стране.

ДОСЬЕ "СОЮЗа"



Доля горожан, предпочитающих пользоваться автобусами в Казани, каждый год увеличивается. Всего в 2017-м было перевезено более 257 миллионов пассажиров. Доля автобусов в общем объеме перевозок выросла в сравнении с 2016 годом до 74,6 процента.

тем временем

На минувшей неделе белорусские сыры, колбасные изделия и сладости довелось продегустировать жителям далекого Хабаровска: в город впервые приехала передвижная выставка-продажа продуктов и товаров из Беларуси.

Шатры, развернувшиеся на площади имени Блюхера, привлекли горожан яркими вывесками и соблазнительными ароматами. Помимо продуктов, брестские продавцы предлагали хабаровчанам красивейшие льняные рушники, обувь из натуральной кожи, трикотаж и косметику.

Пенсионерка Тамара Васильевна пришла с внуком. Переходя от прилавка к прилавку, на которых лежат аппетитные колбасы и сосиски, круглые головки сыра, затейливые сладости и ароматный мед, она просит взвесить и того, и другого, и третьего.

- Я очень люблю белорусскую продукцию, особенно сыры, - говорит пенсионерка. - Качество отменное!

Как пояснил "СОЮЗу" заместитель главы Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко, одна из основных задач ярмарки, помимо развития торгово-экономических отношений и импортозамещения, - борьба с контрафактом.

- В наших магазинох неоднократно обнаруживались товары, якобы выпущенные в Беларуси, но на самом деле таковыми не являющиеся. Здесь, на ярмарке, свою продукцию представляют именно ее производители, без посредников: четырнадцать крупных республиканских комбинатов и тринадцать предприятий малого бизнеса, - говорит чиновник.

Выставка-продажа организована Международной ассамблеей столиц и крупных городов стран СНГ при содействии отделения Посольства Беларуси в России в Хабаровске.

- До Хабаровска белорусские продавцы побывали в Благовещенске, - рассказывает "СОЮЗу" руководитель отделения Посольства Беларуси в России в Хабаровске Александр Бобцов. - Далее они отправятся в Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Владивосток, Находку, другие города Дальнего Востока.

Такой вояж по восточной окраине России не случаен. Как признается "СОЮЗу" один из организаторов выставки Сергей Харитонович, продукция белорусских производителей на Дальнем Востоке представлена слабо.

- Мы хотим коренным образом изменить ситуацию. Конечно, сказываются огромные расстояния: наши товары стоят несколько дороже тех, что представлены на полках местных магазинов, - говорит Сергей. - Но в дальнейшем мы планируем существенно усовершенствовать логистику и снизить цены. Кстати, удивить хабаровчан оказалось труднее, чем мы думали. Поэтому в следующем году (а мы обязательно вернемся на Дальний Восток в следующем году!) к ярмарке добавим культурную программу: белорусские песни и танцы.

Подготовила Юлия Гарднер, Хабаровск.