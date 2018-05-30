Какой должна быть патриотическая песня по Виктору Дробышу

В Петербурге завершается третий, заключительный отборочный тур Российского Суворовского патриотического фестиваля искусств "Путь славы" - молодые исполнители со всей страны демонстрируют свои способности в различных номинациях, а лучшие из лучших выступят 19 июня на гала-концерте в Царском Селе. Художественным руководителем юбилейного - в этом году он проходит уже в пятый раз - творческого марафона стал Виктор Дробыш. Корреспондент "РГ" узнала у известного продюсера, заслуженного артиста России, есть ли запрос на патриотическую музыку и песню сегодня и какой она должна быть.

Виктор Яковлевич, как вы считаете, патриотическая музыка и песня как отдельный вид музыкального творчества существует или такое деление все-таки неуместно?

Виктор Дробыш: Существует все, что угодно, если это делается на высоком уровне и искренне. Вы ведь и сами знаете, что среди музыки, которая сегодня звучит, 80 процентов - про любовь, однако, есть песни о любви такие, которые вообще никому не интересны. Да, когда мы школьниками учили "И Ленин такой молодой..." - это, конечно, был "обязон", но в то же время, тогда было огромное количество таких мощных профессионалов, что песнями, которые они писали, оставалось только восхищаться. Сегодня лозунги не работают, в патриотизм не поиграть, и того, чтобы люди не отворачивались, как это часто происходит, можно достичь только тем же, что и всегда - трудом, профессионализмом, тем, что притягивает неподдельный интерес.

А интерес этот, он, вообще, есть сегодня к такому формату?

Виктор Дробыш: Есть, но такие мероприятия нужно делать вдвойне круто, чтобы они действительно нравились. Приведу пример. В столице недавно завершился фестиваль "Московская весна А CAPPELLA". Что вообще вы слышали в последнее время об акапелльном пении? Да ничего. Есть интерес к нему? Честно говоря, нет. Но фестиваль уже во второй раз прошел, и как он был сделан! Сотни людей смотрели, подпевали - настоящий праздник. Достаточно большой интерес вызвал и фестиваль военно-духовых оркестров "Спасская башня" который тоже собирает полные трибуны.

Если говорить о шоу-бизнесе вообще, то существует мнение, что сегодня его заменили скандалы и подробности личной жизни артистов, а песне места не осталось.

Виктор Дробыш: Если бы шоу-бизнес исчез, вы бы со мной сейчас не разговаривали. Просто он меняется, как и все остальное в нашей жизни. Сам я - злостный враг всяческих разборок, и мне кажется, что в свое время злую шутку здесь сыграли некоторые федеральные каналы, которые нарочито насаждали эти скандалы. Но люди играли, пели и продолжают это делать независимо ни от чего. Шоу-бизнес не исчезнет, потому что хорошая песня всегда найдет своего слушателя. Другой вопрос, какое сейчас качество. С приходом интернета каждый может выпустить песню, поэтому мы видим большое количество треков, которые и музыкой-то не назвать. Фрики, фальшивки как были, так и остались.

Есть ли традиции у русской эстрады?

Виктор Дробыш: Русский народ заточен на мелодию, поэтому так или иначе в памяти будут оставаться песни, которые ею обладают. И неважно рок-н-ролл это или хип-хоп, и неважно, таривердиевская, антоновская или дробышевская это мелодия… Но она должна быть. Так русский человек устроен и схож в этом, как мне кажется, с итальянцами. Даже когда смотрю на происходящее, замечаю: стоит группа молодых людей, начинает играть "Летящей походкой" - и все танцуют. А однажды на "Фабрике звезд" у нас на сцену вышел Александр Буйнов и произвел просто фурор. Хотя, казалось бы, вокруг молодые люди, у них свои предпочтения. Но нет, музыкальный вкус основан все-таки на мелодии.

Расскажите, пожалуйста, о том, какую роль для вас играют проекты "Ты супер!", участие в котором принимают дети, оставшиеся без попечения родителей. Это ведь действительно уникальная история.

Виктор Дробыш: Вы правы, это уникальный по своей доброте и надобности проект. В прошлом году у нас победила девочка, которая жила без попечения родителей, у них сгорел дом. И подарком ей стала трехкомнатная квартира в центре Сухуми, куда она привезла своих маму и папу. Понимаете, она одна сделала то, чего не смогли сделать взрослые. Оказаться на телеканале, заниматься музыкой, выиграть что-то (а это ведь не просто "ой, молодец!" - а гранты на обучение, реальная поддержка уже после проекта) - все это огромные возможности для ребят, которых жизнь обделила счастьем. И если мы подарили счастье хоть одному ребенку, то это уже суперпередача. Для меня лично это так и есть. Это самый важный и интересный проект, в котором я когда-либо участвовал.

Что касается Суворовского патриотического фестиваля искусств - будете и дальше с ним сотрудничать?

Виктор Дробыш: Вы знаете, я ко всем таким - а-ля "пионерским" историям отношусь очень хорошо. Мне кажется, это приносит огромную пользу и делает ребят, молодежь круче: так они яснее помнят и знают свою историю. Прославлять свою страну надо, "натаскивать" на знания, конечно, тоже. Так что совместную работу мы продолжим. Думаю, пришло время и по-настоящему добрые дела делать. Не все же песенки писать!